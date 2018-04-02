Баба-Яга: кто она по национальности

Бабу-ягу, хозяйку избушки на курьих ножках, лесную ведьму, передвигающуюся в ступе и способную погубить сказочного героя или, наоборот, спасти его, все мы все знаем с детства. И, казалось бы, не может возникнуть вопроса: а кто она по национальности? Конечно, наша, русская! Тем не менее существуют разные версии.

Баба-Яга — славянка

Точнее, праславянка. Специалисты возводят ее имя к общему для праславян корню (j) ęgа, от которого происходят сербохорватское слово jeзa — «ужас», словенское jezа — «гнев», чешское jezinka — «лесная ведьма», «злая баба», польское jędzа — «ведьма», «баба-яга», «злая баба». В современном русском языке ближе всего к древнему корню стоит слово «язва».

Представление о страшной лесной ведьме существовало у многих славянских народов, особенно у западных славян. В чешских и польских сказках встречается Ежи-Баба, правда, летает она не в ступе, а на чайнике. В Сербии, Хорватии и Болгарии Баба-яга считается ночным духом, похищающим маленьких детей. Встречается образ этой ведьмы и в Австрий, в области Каринтия, где в прежние времена жили славяне. Здесь Баба-яга — Пехтра — непременный участник святочных представлений с ряжеными.

Баба-Яга — индоевропейка

Ряд специалистов возводят происхождение Бабы-яги к тем древним временам, когда индоевропейцы еще не разделились на разные народы. Делать такие предположения позволяет имя Яга, которое, безусловно, созвучно с «йог».

Баба-яга ведет отшельнический образ жизни, живет в пустынной местности, ей ведомы многие тайны, судя по всему, она очень стара, но на редкость бодра и сильна — многое напоминает отшельников-йогов — да и передвигается она в ступе. «Ступа» — так называются храмы в некоторых индуистских культах. Другие специалисты возводят имя Яга к имени древнеиндийского бога смерти Ямы. И здесь тоже нет особых противоречий, поскольку Баба-яга имеет все черты божества, охраняющего вход в царство мертвых.

Баба-Яга — финно-угорка

Есть основания предполагать, что Баба-яга — это результат заимствования у финно-угорских народов, в изобилии заселявших земли, по которым впоследствии расселились славянские предки русских. Прежде всего, об этом говорит та самая избушка на курьих ножках. Дело в том, что финно-угры имели обычай хоронить кремированные останки своих мертвых в маленьких домиках-срубах, поднятых над землей на сваях.

«Курьи ножки» в этом случае, не куриные ноги, а обкуренные дымом погребального костра.. Такие «домики мертвых» ставили где-нибудь подальше от человеческих жилищ в лесной глуши. Говоря о финно-угорском происхождении образа Бабы-яги, некоторые исследователи уточняют, что она — саамка. Саамы считались колдунами и жили в самой глуши.

Обычай хоронить мертвых в поднятых над землей срубах был не только у финно-угров, но и у многих народов Сибири, даже у якутов. Это дает основания делать совсем смелые предположения, что Баба-Яга может являться якуткой.

Баба-Яга — это Бабай-ага

Бабай-Ага — на тюркских языках означает «большой господин». Появилось это выражение на Руси во времена монгольского нашествия. Ордынские баскаки и были теми самыми «большими господами», которые приезжали в покоренные русские города и селения, собирали дань в Орду. Также они брали рабов.

В рабство чаще всего угоняли молодежь и маленьких детей. «Не плачь, постреленок! — говорили матери во времена Ордынского ига, — а то придет Бабай-Ага и заберет тебя!» «Бабайкой» пугают малых детей и по сей день. Возможно, образ страшного Бабая-Аги слился с образом лесной ведьмы, хозяйки царства мертвых, бытовавшим среди наших предков, или трансформация имела другие причины, но постепенно вместо Бабая-аги появилась Баба-яга.