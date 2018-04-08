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Тест: что вы знаете о Пасхе?
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Тест: что вы знаете о Пасхе? 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos
8 апреля православные верующие отмечают, пожалуй, главный религиозный праздник в году, — Пасху. На протяжении всего торжества приветствовать людей рекомендуется фразой "Христос Воскресе!". Отвечать на такое приветствие нужно "Воистину Воскресе!".
Отмечают праздник обычно в кругу семьи. К торжеству начинают готовиться за несколько дней. На праздник изготавливают традиционные блюда, с которыми связаны те или иные обычаи.
В честь праздника мы подготовили для вас тест. Пройдите его и узнайте, много ли вы знаете о светлом празднике Пасхи?
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