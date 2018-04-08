Тест: что вы знаете о Пасхе?

8 апреля православные верующие отмечают, пожалуй, главный религиозный праздник в году, — Пасху. На протяжении всего торжества приветствовать людей рекомендуется фразой "Христос Воскресе!". Отвечать на такое приветствие нужно "Воистину Воскресе!".

Отмечают праздник обычно в кругу семьи. К торжеству начинают готовиться за несколько дней. На праздник изготавливают традиционные блюда, с которыми связаны те или иные обычаи.

В честь праздника мы подготовили для вас тест. Пройдите его и узнайте, много ли вы знаете о светлом празднике Пасхи?