Мужчина угостил чаек и был наказан на 17 лет

Постоялец отеля Fairmont Empress в Канаде 17 лет не имел права появляться в гостинице за то, что чайки отравились пепперони в его номере и устроили в нем дебош. Имя гостя отеля Ник Берчилл, и он ни в коем случае не хотел нанести птицам никакого вреда.

Берчилл остановился в гостинице вместе с чемоданом пепперони, которые ои хотел переправить своим друзьям. Чтобы колбаса не испортилась, Ник поставил чемодан поближе к открытому окну. Тут-то на добычу и слетелись чайки.

Когда вечером постоялец вернулся в свой номер, он обнаружил в нем порядка сорока птиц, которые нагло поедали его подарок друзьям. Разумеется, сделать это аккуратно они не смогли: лампы и журнальный столик в номере были разбиты. Кроме того, в комнате царил беспорядок. Берчилл попытался прогнать птиц, но две из них не сдавались. Тогда в одну он кинул ботинком, а другую попробовал накрыть полотенцем. Все это привело лишь к тому, что оба предмета вывалились из окна номера, а сами птицы спокойно улетели.

Оказалось, что за падавшими из окна вещами с интересом наблюдала группа туристов. Об этом Ник узнал, когда подбирал выпавший ботинок, торопясь успеть на важную встречу.

Впоследствии выяснилось, что чайки отправились пепперони Ника Берчилла, но выгнали его из отеля не за это, а за то, что он вовремя не сообщил о разгроме номера. Вернувшись со встречи и увидев расширенные от удивления глаза уборщицы, постоялец просто извинился и пошел на ужин.

Когда он вернулся, его вещи были перемещены в другой номер, а его работодатель получил извещение, что мистера Берчилла больше не желают видеть гостем отеля.

Спустя годы Ник поделился своей историей в соцсетях. После этого владельцы отеля простили горе-постояльца.