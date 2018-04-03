Русская свадьба: что нельзя делать невесте

К свадьбе на Руси всегда относились как к особому, сакральному ритуалу. Неудивительно, что существовала целая «система» свадебных примет и суеверий, в том числе и многочисленных табу. Особенно они касались поведения невесты на свадьбе. Некоторые из них стараются соблюдать и в наши дни.

Обручальные кольца

Нежелательно надевать на свадьбу старое кольцо (например, кому-то ранее принадлежавшее). Невеста не должна сама покупать кольца, это должен делать жених. Купленные к свадьбе кольца строго-настрого запрещается давать кому-либо примерять. Причем неважно — до или после свадьбы. Исключение могут составлять маленькие дети. Они и могут подавать кольца молодым.

Нельзя ронять обручальное кольцо. Это к разводу. Если такое случилось, необходимо сразу же продеть сквозь кольцо нить — тогда на нее перейдет весь негатив. После обряда бракосочетания нитку нужно сжечь со словами: «Прогони огонь все мои беды и печали».

После того как молодожены наденут кольца, никто из них не должен брать себе пустую тарелочку, подушечку или коробочку, где они лежали. Лучше, если ее возьмет незамужняя подруга невесты или неженатый друг жениха.

Свадебный наряд

Наряд невесты не должен быть раздельным: скажем, отдельно юбка и корсет. Это значит, что и семейная жизнь будет «раздельной».

Гладить свадебное платье может только мать невесты. Жених не должен видеть невесту в нем до самой свадебной церемонии. До момента венчания или регистрации брака в ЗАГСе невеста не должна видеть себя в зеркале в свадебном наряде с головы до ног. Если очень нужно, то можно осмотреть себя в зеркале в «неполном» наряде — скажем, без перчаток, или в платье, но без фаты. Нельзя, чтобы в состав наряда входил жемчуг — это к слезам будущей жены.

В день свадьбы нельзя допускать, чтобы кто-то из посторонних поправлял на невесте свадебный наряд. Это может делать только кто-то из близкой родни.

Если во время венчания невеста уронит платок, она останется вдовой.

Обувь

Невесте не стоит надевать в день свадьбы новую обувь. Можно купить туфли заранее и пару раз надеть до торжества. Этот ритуал помогает заманить в семью удачу.

Также не рекомендуется выходить замуж в открытой обуви, например, босоножках. Туфли обязательно должны быть закрытыми. Обувь нельзя менять во время проведения церемонии.

Не дай Бог, если невеста сломает каблук — это к неприятностям к семейной жизни.

Венчание или регистрация

Нельзя приглашать свидетелями женатых и замужних людей. Во время процедуры венчания или регистрации молодожены должны постоянно держаться рядом, чтобы никто не смог пройти или встать между ними.

Дорога на свадьбу

У суеверных людей считается, что ехать из церкви или ЗАГСа на свадебный банкет прямой дорогой ни в коем случае нельзя. Мол, нечистая сила может навредить молодым. Поэтому надо выбрать самый запутанный маршрут, тогда нечисть удастся обмануть.

Подарки

Если вам подарили на свадьбу ножи или вилки, от такого подарка лучше отказаться. В крайнем случае можно отдать за него символическую плату.

За столом

К свадебному столу молодым нельзя подходить по часовой стрелке. Невеста и жених не должны сидеть за свадебным столом на стульях. Для них должны поставить скамейку, и сидеть можно только на ней.

Вино из бокалов молодые должны выпивать до последней капли. Если что-то останется на дне — это к слезам.

Невеста не должна позволять никому разрезать торт — она должна сделать это сама. Жениху разрешается лишь придерживать нож. Первый кусок достается невесте, второй — жениху, третий — гостям.

Традиционно на Руси невеста должна была много плакать, сидя за свадебным столом. Это сулило счастье в замужестве. Молодым не принято было на свадьбе много пить и есть — они должны были готовиться к первой брачной ночи.

Танцы

Невеста не должна танцевать на свадьбе ни с кем, кроме жениха или кого-то из родителей. Это же относится и к жениху.

Свадебный букет

Невеста не должна выпускать из рук букет, врученный ей женихом, весь день, пока не закончится свадьба. Считается, что выпустишь букет из рук — и семейное счастье упорхнет. В виде исключения можно дать букет подержать либо жениху, либо матери. На свадебном столе можно поставить его перед собой в вазу, а вечером забрать с собой. А вот бросать букет подружкам не стоит — это вовсе не русский обычай.

После свадьбы

После свадьбы на Руси молодая жена не должна была входить в дом своими ногами — муж должен был взять ее на руки и перенести через порог. Считалось, что тогда в семье будет совет да любовь, и муж всю жизнь будет носить жену на руках.