Почему европейцы боялись мыться в бане

В античное время водопровод, акведуки, частные и общественные термы встречались во всех городах Европы и мыться было обычным делом.

«Жуткое» язычество призывало человека следить за своим телом и даже последний нищий, например, в Древнем Риме имел право на бесплатную баню. С распространением христианства ситуация изменилась.

Стремясь упорядочить жизнь в соответствии с благочестивыми нормами поведения, европейские нации почему-то погрязли в нечистотах.

Люди стали бояться мыться. Почему так случилось?

Трансформация сознания

В первые века распространения христианства в Европе еще работали общественные городские бани, и несколько раз в неделю смывать с себя грязь считалось нормальным для праведной жизни, но только соблюдая определенные условия.

Апостольские заповеди запрещали христианам мыться в одной бане с евреями, а также с мусульманами, для которых омовения являются ритуальными действиями. Не мог честный христианин просто мыться, когда рядом представитель другой религии, возможно, возносит свои молитвы богу. И если мусульмане в Европе встречались редко и их можно было идентифицировать по одежде и речи, то евреи исстари жили со многими европейскими народами, часто говорили на местном языке и выглядели, как обычные горожане.

Определить, кто моется рядом, было сложно, евреи не произносили вслух свои молитвы, но ревностным христианам было от этого не легче. В итоге под давлением церкви общественные термы в европейских городах стали закрывать, а в частных банях стали брать большую плату.

Великое похолодание, длившееся на европейском континенте с VI по IX век заставило людей очень бережно относится к топливу, которым тогда была только древесина. За несколько веков реликтовые леса были полностью вырублены, цены на дрова во многих странах оказалась немыслимыми.

Апеннинский полуостров из цветущего края в античные времена превратился в середине Средневековья в степную и пустынную местность. В таких условиях тратить дорогостоящее дерево не на обогрев жилища, а на какие-то излишества, например, баню, считалось кощунством.

Возникновение и исчезновение бань

Потепление, пришедшее в XI веке, ненадолго вернуло людям возможность пользоваться частными банями. Однако с развитием христианской культуры в Европе постепенно менялось и отношение к омовению, причем как в лучшую, так и в худшую сторону.

Непрекращающиеся войны, которые вела Византия, и затем ее падение привели к тому, что в Италию и в меньшей степени во Францию с малоазийского полуострова хлынули потоки беженцев. В основном это были образованные византийцы, и во многом именно они подготовили почву для Ренессанса.

В Европе не без их влияния возродился обычай часто мыться и появились общественные термы, но, увы, ненадолго. В 1526 году известный нидерландский ученый Эразм Роттердамский писал: «…Всего 25 лет назад ничего не было таким популярным, как общественные бани. Сегодня их уже не отыскать — чума научила нас обходиться без них…» Очередное длительное похолодание на континенте стало причиной удорожания дров и, как следствие, редкости принятия людьми водных гигиенических процедур. Естественно, начали распространяться болезни.

Чуму из Китая в европейские страны принесли блохи, а распространяться эта инфекция стала в первую очередь в общественных банях. Люди, приходившие помыться, сбрасывали свою одежду в одном помещении, и блохи, зараженные чумой, свободно перепрыгивали на облачение здорового человека.

Вскоре европейцы, в основном массово необразованные, стали считать, что именно вода, а вернее банные процедуры распространяют чуму, поэтому начали отказываться от них. И если в ХVI веке богатые горожане мылись в своих частных банях хотя бы раз в полгода, то в ХVII—ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. И тому немало поспособствовали некоторые, поистине средневековые христианские догмы.

Средневековые взгляды

Если в самом начале итальянского Возрождения христиане, любуясь произведениями античного искусства, приходили к мысли, что человек подобен Богу, то с развитием Реформации люди прежде всего в Центральной, Северной и Западной Европе вернулись, как это ни странно, к средневековому пониманию действительности. Человек как таковой снова предстал абсолютно греховным созданием, изначально неспособным к праведной жизни. Только на этом основании католические и протестантские священники не рекомендовали своей пастве вообще трогать себя руками — это считалось греховным. Что уж говорить о том, чтобы мыть себя даже в закрытой, частной бане.

И если в середине ХV века в европейских медицинских трактатах можно было прочесть, что «водные ванны утепляют тело, но ослабляют организм и расширяют поры, поэтому они могут вызвать болезни и даже смерть», то в конце того же века бани стали еще и атрибутом ада.

Например, королева Испании Изабелла Кастильская, являвшаяся для всех образцом христианской добродетели, оставила в своих документах запись, где она с гордостью сообщала о том, что за всю свою жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день собственной свадьбы.

Русские и их бани

Появление общественной бани в Европе было шоком, и этот «ужас» в процветающий Париж принесли русские солдаты. В 1813-1814 годах преследовавшая войска Наполеона армия Российской империи на некоторое время была расквартирована во французской столице. Раз в неделю русские устраивали себе баню, куда вваливались огромными обнаженными толпами и хлестали себя растениями. Парижане, наблюдая за подобными «вакханалиями» русских, расценивали все это как кару небесную за собственную алчность. Представления о гигиене «дикого» россиянина и просвещенного европейца разительно отличалась, и не в пользу последнего.

В 1818 году в Берлине была открыта первая, и долгое время единственная общественная баня. В 1840 году вышел один из первых романов Александра Дюма «Учитель фехтования», в котором, в частности, упоминалась реакция просвещенного европейца, пришедшего в ужас при посещении русской общественной бани в российской столице.

А в 1889 году в Берлине было организовано «Немецкое общество народных бань» с девизом «Каждому немцу баня — каждую неделю», и уже в течение следующего десятилетия в столице Германии число общественных бань перевалило за 200.

Однако до сих пор европейцы, наблюдая на зарубежных курортах, как русские часами плавают на глубине в открытом море, недоумевают, как это возможно, и сами лишь по несколько минут плещутся в бассейне.