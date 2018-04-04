Кошка стала лучшим другом мальчику с особенностями

Мальчика зовут Мадден Хемфрис, и он родился с так называемой «заячьей губой» (двусторонней расщелиной губы и неба). Кроме того, у Маддена гетерохромия, то есть его глаза имеют разный цвет. Все это сделало ребенка объектом насмешек и травли со стороны других детей.

Мать Маддена не знала, как помочь сыну обрести друзей, пока однажды не увидела в соцсетях объявление о том, что бездомная кошка Валентина ищет себе хозяина. Примечательно, что животное тоже имело расщелину на губе, а кроме того глаза разного цвета: синего левый и зеленого — правый. Кристина Хемфрис решила, что это знак, и теперь кошка живет в ее семье, правда, ее переименовали в Луну.

Facebook / Mending Spirits Animal Rescue

Мать Маддена уверяет, что теперь он сияет и с большим спокойствием воспринимает свои особенности.