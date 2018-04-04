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Кошка стала лучшим другом мальчику с особенностями
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Кошка стала лучшим другом мальчику с особенностями 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Facebook / Christina Humphreys
Мальчика зовут Мадден Хемфрис, и он родился с так называемой «заячьей губой» (двусторонней расщелиной губы и неба). Кроме того, у Маддена гетерохромия, то есть его глаза имеют разный цвет. Все это сделало ребенка объектом насмешек и травли со стороны других детей.
Мать Маддена не знала, как помочь сыну обрести друзей, пока однажды не увидела в соцсетях объявление о том, что бездомная кошка Валентина ищет себе хозяина. Примечательно, что животное тоже имело расщелину на губе, а кроме того глаза разного цвета: синего левый и зеленого — правый. Кристина Хемфрис решила, что это знак, и теперь кошка живет в ее семье, правда, ее переименовали в Луну.
Facebook / Mending Spirits Animal Rescue
Мать Маддена уверяет, что теперь он сияет и с большим спокойствием воспринимает свои особенности.
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