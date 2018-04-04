Зачем женщины в СССР мыли голову пивом

Один из студентов американского колледжа, большой любитель пива, имел нехорошую привычку: после того как изрядно захмелеет от пенного напита, остатки пива он выливал себе на голову. Сокурсницы обратили внимание, что парень имеет самую шикарную шевелюру в учебном заведении. Они связали это с воздействием пива на волосы. Поэтому решили опробовать это на себе. И не прогадали.

Еще до того, как полезные свойства пива для волос были доказаны экспериментально, студенты школы красоты из Сиэтла Evergreen beauty college разработали и стали применять десятки масок для волос с использованием этого напитка. В России в самые махровые советские времена женщины мыли голову мылом. Шампунь появился на прилавках магазинов позже и, разумеется, был страшным дефицитом. А красивые волосы хотелось иметь всем.

Помогли бабушки. Они-то и вспомнили, что их мамы и бабушки даже для мытья головы мылом не пользовались. В ход шли настойки из ржаного хлеба, простокваша, а для ополаскивания — солод и настой хмеля — основные ингредиенты пива.

Если к солоду и хмелю добавить дрожжи и воду — это практически полный рецепт пива. Все эти компоненты имеют в своем составе витамины группы B и провитамин D, PP. А еще фосфор, медь, полезнейшие аминокислоты и железо. В солоде и дрожжах много калия, вместе с витаминами он укрепляет волосяные луковицы, тем самым не только препятствуя выпадению волос. А бактерицидные свойства хмеля самым благоприятным образом сказываются на росте шевелюры. Если вы ополаскиваете голову пивом, то витамин С, который в него добавляют, еще и улучшает общее состояние кожного покрова головы.

Бостонский хирург по пересадке волос Райан Самбура утверждает, что пиво не восстанавливает волосы, но значительно улучшает состояние существующего волосяного покрова. Его коллеги — американские трихологи — подтвердили это утверждение. После наблюдения за 100 женщинами, каждая из которых применяла пиво в качестве маски для волос, кондиционера, или как моющее средство в сочетании с другими компонентами, они вывели целый ряд полезных свойств пива. Оно увеличивает объем; укрепляет волосяные луковицы за счет улучшения работы фолликулов, тем самым препятствуя выпадению волос; является эффективным средством против секущихся кончиков, придает блеск.

Ида Фридман Касдан из Кливленда — основатель компании натуральной недекоративной косметики рекомендует всем, кто мечтает о здоровых волосах, регулярно использовать пиво для ополаскивания волос, а также в качестве кондиционера. По ее словам, природные ячмень (главный компонент солода) и хмель богаты не только витаминами, но и белками. Это питает здоровые волосы и восстанавливает поврежденные, а также помогает увеличить объем. Помимо этого, входящие в состав ячменя и хмеля природные компоненты, укрепляя кутикулу волоса, придают ему естественный блеск и шелковистость. Основательница компании натуральной косметики рекомендует использовать пиво для головы раз в неделю, если волосы жирные, и раз в две недели, если они сухие, так как хмель сушит волосы.

А еще пиво прекрасно устраняет перхоть. Просто ополаскивайте им голову 2–3 раза в неделю, и проблема будет решена.

Кстати, если перед накручиванием смочить волосы темным пивом, ваша прическа будет шикарной и не распадется при любой погоде.

Существует множество рецептов, как именно и в составе каких средств использовать пиво для улучшения волос. Однако есть несколько общих правил. Пиво не может быть заменителем моющего средства. Оно наносится на уже вымытые волосы. В крайнем случае смешайте его с шампунем. Лучше пользоваться темным нефильтрованным пивом, в нем больше полезных веществ.

Но блондинкам подойдет только светлое — темное пиво подкрашивает волосы. И, само собой разумеется, пенный напиток должен быть свежайшим.