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Почему в 3 часа ночи происходят необьяснимые вещи
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Почему в 3 часа ночи происходят необьяснимые вещи 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Считается, что именно в 3 часа ночи начинается время демонов. Откуда пошло это странное поверье и почему нам действительно кажется, что кто-то смотрит на нас ночью?
Мистическая подоплека этого временного промежутка прослеживается во многих современных фильмах. Если вы обратите внимание на часы в ужастиках, вроде «Заклятия», то увидите: время самых страшных моментов замерло именно на трех часах ночи.
Христианская религия также относится к этому времени неоднозначно. Считается, что Иисус Христос был распят в 3 часа дня, а значит, в 3 часа ночи просыпаются демонические силы.
В средневековье 3 часа ночи и вовсе считались временем ведьм. Инквизиторы даже приурочивали свои рейды к середине ночи — тех, кого не было дома, ждала страшная участь.
Интересно, что в культуре Вуду есть свое место середине ночи. В 3 часа принято вызывать одного из духов-лоа культа, Папу Легбу.
Впрочем, ни одного факта, подтверждающего все вышесказанное нет. Зато есть несколько вполне научных обоснований тому, отчего в 3 часа ночи происходят загадочные вещи.
Примерно в это время наше тело полностью расслаблено — наступает фаза быстрого сна, для которой характерна повышенная мозговая активность.
Само собой, пробуждение в таком состоянии делает вас нервным. Человек острее реагирует на окружающий мир, ну а мистики придает царящая вокруг темнота.
Любители всего паранормального говорят, что проснувшийся в три ночи обязательно почувствует могильный холод. Конечно почувствует! Во время фазы быстрого сна наше тело не регулирует температуру, поэтому при пробуждении может показаться, что вы жутко замерзли.
Физиологи же считают 3 часа ночи идеальным временем для пробуждения тем, кто привык ложиться рано. Попробуйте как-нибудь: говорят, продуктивность повышается в разы.
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