Что произошло с хазарами

О хазарах много писали соседние народы, но сами они практически не оставили о себе сведений. Насколько неожиданно хазары появились на исторической сцене, настолько же внезапно они с нее сошли.

Невесть откуда

Впервые о хазарах в V веке сообщил армянский историк Моисей Хоренский, который писал что «толпы хазар и басилов, соединившись, перешли Куру и рассыпались по эту сторону». Упоминание реки Куры, по всей видимости, говорит, что в Закавказье хазары попали с территории Ирана. Арабский летописец Якуби это подтверждает, отмечая что «хазары вновь завладели всем, что персы отняли у них, и держали в своих руках до того времени, пока римляне не выгнали их и не поставили царя над четырьмя Армениями». До VII столетия хазары вели себя довольно скромно, входя в состав различных кочевых империй — дольше всего в Тюркский каганат. Но к середине века они окрепли и осмелели настолько, что создают собственное государство — Хазарский каганат, которому суждено было просуществовать более трех столетий.

Государство-призрак

В византийских и арабских летописях во всех красках описывается величие Итиля, красота Семендера и мощь Беленджера. Правда, складывается ощущение, что летописцы отражали лишь ходящую о Хазарском каганате молву. Так, аноним, словно пересказывая легенду, отвечает византийскому сановнику, что есть такая страна, называющаяся «ал-Хазар», которую от Константинополя отделяет 15 дней пути, «но меж ними и нами находится много народов, а имя их царя Иосиф». Попытки археологов установить, что собой являла загадочная «Хазария» активно стали предприниматься в 20-30-х годах XX столетия. Но все безуспешно. Легче всего оказалось обнаружить хазарскую крепость Саркел (Белая Вежа), так как ее местоположение было известно относительно точно. Профессору Михаилу Артамонову удалось раскопать Саркел, но найти следы хазар он не смог. «Археологическая культура собственно хазар остается до сих пор неизвестной», — грустно констатировал профессор и предлагал продолжать поиски в низовьях Волги.

«Рыбий клей»

Некоторые исследователи не видят ничего удивительного в том, что археологические раскопки не приносят никаких результатов. По их мнению, масштабы хазарской культуры сильно преувеличены. Например, в одном из летописных сводов мы находим: «Страна хазар не производит ничего, что бы вывозилось на юг, кроме рыбьего клея… Хазары не выделывают материй… Государственные доходы Хазарии состоят из пошлин, платимых путешественниками… Царь хазар не имеет судов». А в качестве хазарского экспорта автор называет только баранов, быков и пленников. На скромные размеры каганата обращал внимание историк Борис Рыбаков. Он также отмечал, что «отсутствие археологических следов хазарских городов делает очень неубедительными рассуждения о городском строе у хазар, а паразитарный характер государства, жившего по преимуществу за счет транзитной торговли, лишает нас возможности присоединиться к выводам о развитом феодальном строе каганата». По мнению историка, Хазарский каганат это, по сути, огромная таможенная застава, занимавшая очень выгодное географическое положение и «запиравшая пути по Северному Донцу, Дону, Керченскому проливу и Волге». В этой связи также интересен фрагмент письма жившего в каганате еврея, который называет хазар народом «без закона и без письма».

Русская Атлантида

Продолжая исследования Артамонова, Лев Гумилев ведет свои поиски «Хазарии» на незатопляемых островках дельты Волги, но список находок отнесенных к хазарской культуре невелик. Более того, легендарный Итиль ему найти так и не удалось. Тогда Гумилев меняет свою стратегию и проводит подводную разведку около части Дербентской стены, которая уходит в Каспий. Обнаруженное его поражает: там, где сейчас плещется море, жили люди и нуждались в питьевой воде! Еще средневековый итальянский географ Марина Сануто отмечал, что «Каспийское море год от года прибывает, и многие хорошие города уже затоплены». Гумилев делает вывод, что Хазарское государство следует искать под толщей морской воды и наносов волжской дельты. Однако напасть шла не только со стороны моря: с суши на «Хазарию» надвигалась засуха, которая довершила, начатое Каспием.

Рассеяние

Что не сумела сделать природа, осуществили русско-варяжские дружины, окончательно уничтожившие некогда могущественный Хазарский каганат и рассеявшие его многонациональный состав по миру. Часть беженцев после победного похода Святослава 964 года встретил в Грузии арабский путешественник Ибн Хаукаль. Современный исследователь Степан Головин отмечает весьма широкую географию расселения хазар. По его мнению «хазары дельты смешались с монголами, а евреи частью скрылись в горах Дагестана, частью перебрались обратно в Персию. Христиане-аланы сохранились в горах Осетии, а тюркские хазары-христиане в поисках единоверцев перебрались на Дон». Некоторые исследования показывают, что хазары-христиане, слившись с донскими единоверцами, впоследствии стали именоваться «бродниками», а позднее и казаками. Однако внушающими больше доверия являются выводы, по которым основная масса хазар вошла в состав Волжской Булгарии. Арабский географ X века Истахри утверждает, что «язык булгар подобен языку хазар». Эти близкие этнические группы объединяет то, что они первыми на развалинах Тюркского каганата создали свои государства, которые возглавлялись тюркскими династиями. Но судьба распорядилась так, что сначала хазары подчинили своему влиянию булгар, а затем сами влились в состав нового государства.

Неожиданные потомки

В настоящий момент существует множество версий о народах-потомках хазар. По мнению одних — это восточноевропейские евреи, другие называют крымских караимов. Но сложность в том, что мы не знаем каким был хазарский язык: немногочисленные рунические надписи до сих пор не удалось расшифровать.

Писатель Артур Кестлер поддерживает идею о том, что хазарские евреи, переселившись после падения каганата в восточную Европу, стали ядром мировой еврейской диаспоры. По его мнению, это подтверждает тот факт, что потомки «Тринадцатого колена» (так писатель назвал хазар-евреев) будучи не семитского происхождения, в этническом и культурном плане имеют мало общего с современными евреями Израиля.

Публицист Александр Полюх в попытках определить хазарских потомков пошел по совершенно необычному пути. Он опирается на научные выводы, по которым группа крови соответствует образу жизни народа и определяет этнос. Так, русские и белорусы, как и большинство европейцев, по его мнению, более чем на 90% имеют группу крови I (О), а этнические украинцы на 40% носители группы III (В). Полюх пишет, что группа III (В) служит признаком народов, ведших кочевой образ жизни (куда он относит и хазар), у которых она приближается к 100% популяции.

Далее свои выводы писатель подкрепляет новыми археологическими находками академика РАН Валентина Янина, который подтверждает, что Киев к моменту его захвата новгородцами (IX век) не был славянским городом, о чем также свидетельствуют «берестяные грамоты». Также, по мнению Полюха подозрительно совпадают по срокам завоевание Киева и разгром хазар, осуществленные Олегом. Тут он и делает сенсационное заключение: Киев — возможная столица Хазарского каганата, а этнические украинцы — непосредственные потомки хазар.

Последние находки

Впрочем, сенсационные выводы могут оказаться преждевременными. В начале 2000-х годов в 40 километрах южнее Астрахани российские археологи при раскопках средневекового города Саксин обнаружили «хазарские следы». Серия радиоуглеродных анализов датирует культурный слой IX веком — время расцвета Хазарского каганата. Как только поселение было оконтурено, определилась его площадь — два квадратных километра. Какой крупный город кроме Итиля возвели хазары в дельте Волги? Торопиться с выводами конечно рано, однако, уже сейчас столпы хазарологии М. Артамонов и Г. Федоров-Давыдов практически уверены, что столица Хазарского каганата найдена. Что касается хазар, то скорее всего они просто растворились в этнокультуре соседних народов так и не оставив после себя прямых потомков.