Кого запрещала отпевать Православная церковь

Русские люди придавали большое значение таинству смерти в соответствии с канонами православия, по которым отпевание и отпущение грехов нужно было ещё заслужить. В состав ритуала отпевания входят строго определенные чередования стихир, канона, чтение Апостола и Евангелия. Значительная часть молитв не читается, а именно поётся, поэтому обряд носит название отпевания.

Экстремалы и самоубийцы

Церковь накладывала запрет на отпевание самоубийц. Считалось, что убивая себя, человек добровольно отринул дар Божий: жизнь. Причём мнение церкви в этом вопросе могло не совпадать с официальной версией. Так, по мнению следствия, Сергей Есенин наложил на себя руки, но его отпевали, и похоронен он на Ваганьковском кладбище в Москве.

Самоубийц не только не отпевали: их не хоронили на церковном кладбище, имена таких погибших нельзя было упоминать в панихиде. Однако рекомендовались домашние молитвы, раздача милостыни и творение добрых дел в помощь душе неправедно усопшего.

В наше время могут возникнуть проблемы с отпеванием экстремалов, погибших при реализации своих отчаянных предприятий, по той логике, что человек знал что может погибнуть, но сознательно пошёл на этот риск.

Не отпевали разбойников, убийц, и другие категории, ведущие с точки зрения православия нехристианский образ жизни. Однако Православная церковь считала основной задачей спасти души людей, поэтому в случае покаяния неправедные люди получали предсмертное напутствие, которое помогало пройти через испытания, ожидающие после смерти.

Православная церковь не отпевала иноверцев, атеистов и некрещёных, включая младенцев. Младенец, умерший некрещёным, был пятном на совести родителей, поэтому детей крестили как можно раньше. Особый обряд совершался над детьми до семи лет, умершими после крещения. Их души считаются безгрешными, детей отпевают только с молитвами о принятии в Царство Божие. Также священник молится об утешении родителей ребенка и о том, чтобы безгрешная душа стала заступником перед лицом Господа за души своих родных и близких.

Особые варианты отпевания

Считалось большим несчастьем умереть без церковного напутствия. Таким образом душа умершего лишалась посмертного покоя и возможности встречи в близкими в «горнем мире».

Благой милостью Господней считалась смерть в глубокой старости, в кругу семьи, после исповеди и отпущения грехов. Среди князей и аристократии было в обычае предсмертное пострижение в монашество. Схиму принимали с целью снискать покой своей душе. Похороны происходили не под тем именем, с которым человек прожил всю жизнь, а под монашеским, полученным на смертном одре. Этот обычай пришёл на Русь из Византии — считалось, что схима облегчает расплату за земные грехи, невольно совершаемые власть имущими.

Считалось, что за умерших «правильно», надо радоваться — ведь человек благодаря своей праведной жизни и смерти поднялся к Божественному престолу. Однако далеко не всегда имелась такая возможность. Внезапные смерти без покаяния и причащения на Руси случались довольно часто. Спустя какое-то время после сражений местные крестьяне находили останки погибших, нередко объеденных волками, но с нательными крестиками на шее или в полусгнившей руке… Крестики передавали в церковь, и по ним было возможно идентифицировать останки. По мертвецам служили заупокойную панихиду и хоронили: воин, погибший за отчизну, несомненно был праведником, и его христианское погребение было долгом, а не милостью. Эта традиция сильна до сих пор, и существуют отряды энтузиастов, которые по историческим документам разыскивают места гибели воинов Великой Отечественной, останки по возможности идентифицируются и захораниваются.

При взятии городов вражеской армией, во время эпидемий чумы или стихийных бедствий, люди массово умирали без покаяния, и даже имена их бывали неизвестны. Таких покойников складывали в общие могилы — скудельницы, и отпевали сразу всех, молясь за их души.

Возможно было заочное отпевание в случае, если человек пропал без вести, но шансов выжить у него было крайне мало: допустим, при кораблекрушении или в дальнем походе. Если говорить точнее, заочно о погибших служится панихида, ибо отпевание подразумевает церковный ритуал над телом, которое являлось вместилищем души.

Неправильные погребальные обряды с точки зрения Церкви

В соответствии с Православной традицией, неправильными похоронами можно повредить душе человека в её вознесении на небеса. В числе таких ошибок — отголоски языческих традиций в виде помпезных погребальных торжеств, обилие венков, алкоголь на поминках. Считается, что музыка и пышные похороны отвлекают душу усопшего от её задачи перехода в Царство Божие.

Что, по православной традиции, происходит с душой в результате неправильной смерти

Если человек был праведником, жил по совести, его душа и без отпевания попадёт в Царствие небесное. Но жизнь есть жизнь, и человек всегда грешит в той или иной степени. Эти грехи задерживают душу и причиняют ей страдания. Если же человек провёл свою жизнь, совершая злые поступки — обижал близких, тиранил слабых, способствовал их преждевременной смерти — его душа может стать неприкаянной и превратиться в упыря. Такие явления в русской традиции назывались «нежить», они питались энергией живых людей и становились врагами всего живущего.