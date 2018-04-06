Как американцы бежали от Великой депрессии в СССР

В 1930-х гг. в СССР хлынул поток иностранцев, в том числе и из США, которые активно привлекались советским правительством к реализации политики индустриализации, проводившейся с 1929 г. Многие из инспецов (так сокращённо именовались иностранные специалисты) и простых рабочих бежали в Советский союз от Великой депрессии, потрясшей страны Запада в этот период. Они внесли большой вклад в развитие советской промышленности, однако в период холодной войны об их заслугах не было принято говорить.

За хлебом и идеями

Уже в первые годы существования советского государства некоторые американские граждане, в основном русского происхождения, выражали готовность содействовать восстановлению российской экономики. В 1919 г. в Нью-Йорке было создано общество технической помощи Советской России, которое, помимо прочего, направляло квалифицированную рабочую силу в страну советов. Однако массовый характер эмиграция из США в СССР приняла только в период Великой депрессии.

По словам Тима Цулиадиса, автора книги «Брошенные. Американская трагедия в сталинской России», в американских газетах можно было встретить статьи о том, что в СССР открываются фабрики, улучшаются условия жизни рабочих, им повышают зарплаты, предоставляют право на бесплатное обучение и медицину.

Такая картина сильно контрастировала с американской действительностью. Поэтому многие изъявляли желание поехать на работу в СССР. К ним присоединялись и те, кто ехал в Советский союз из идейных соображений, а также недовольные социальным и расовым неравенством. Всего в 1930-е гг. в СССР приехало 70-80 тысяч иностранных рабочих и специалистов, среди которых примерно 18 тысяч американских граждан.

Капиталистические герои коммунистического труда

В ходе индустриализации в СССР предстояло создать большое количество производственных мощностей. В связи с тем, что машиностроение в стране только зарождалось, оборудование приходилось закупать за рубежом. Как ни парадоксально, но не приемля западной экономической и политической систем, советское руководство отдавало должное достижениям капиталистической промышленности.

В 1924 г. Сталин в обращении к партийным работникам заявил: «Сочетание русского революционного рвения и американской эффективности — суть ленинизма».

По американским проектам были созданы крупнейшие промышленные и инфраструктурные объекты в стране. В их числе была и ДнепроГЭС, строительство которой продолжалось с 1927 г. по 1932 г. Главным инженером-консультантом проекта был назначен американец Хью Купер, а турбины для гидроэлектростанции поставляла американская компания General Electrics . По завершении строительства, Купер и ещё пять американских инженеров были удостоены Ордена Трудового Красного Знамени. [С-BLOCK]

В 1930 г. СССР также заключил договор с американской компанией «Ford Motors Company» соглашение о технической помощи в строительстве автосборочного завода около Нижнего Новгорода (в будущем — ГАЗ). Город за это прозвали «русским Детройтом», а в его пригороде возник Американский посёлок.

Кроме специалистов, СССР нуждался в квалифицированных рабочих, которые умели бы обращаться с новой техникой. В 1930 г. Политбюро приняло Постановление по вопросу привлечения специалистов, мастеров и квалифицированных рабочих в СССР, которое открыло дорогу массовому притоку иностранцев в страну. Задача по их подбору была возложена на представителей ВСНХ при Торгпредствах за рубежом.

Граждане США прибывали в Автономную индустриальную колонию на Кузбассе а также Сиэтловскую коммуну на Дону, которые возникли ещё в 1920-е гг.

На особых правах

Иностранные рабочие и специалисты, приехавшие в этот период в СССР, могли похвастаться гораздо лучшими условиями жизни, чем советские граждане. Их снабжением занимался Инснаб. Для иностранцев были установлены более высокие нормы продовольствия, селили их в более комфортное жилье.

Существовали у иностранцев и другие преимущества. Постановление 1930 г., например, предписывало выписывать для них литературу и прессу на иностранных языках. Помимо этого, к ним были приставлены переводчики, так как многие специалисты изначально не говорили по-русски. В крупных городах (Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде и других) были открыты англоязычные школы.

Иностранным рабочим были доступны и развлечения, привычные для их культуры. В своей книге, Цулиадис указывает, например, что советские власти позволяли проводить на местных стадионах бейсбольные матчи.