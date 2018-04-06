Как учились в лесных школах в СССР

Согласитесь, от этого словосочетания «лесная школа» веет какой-то сказкой, волшебством. А между тем подобные учреждения в Советском Союзе стали самой настоящей реальностью. Что же это были за школы? И чем там занимались дети?

Первые лесные школы

Лесные школы — это образовательные учреждения, в которых обучались физически слабые или больные дети. В основном учащимися подобных заведений становились ребята, страдавшие малокровием и туберкулезом, а также те, кто находился в группе риска по заболеваемости данными недугами. Кроме того, причинами для обучения в лесной школе могли служить различные нарушения деятельности нервной системы, кожные болезни, умственная отсталость или просто скудное питание в семье. Наверное, именно поэтому спустя какое-то время отправкой в лесную школу учителя стали пугать нерадивых учеников.

Свое название лесные школы получили благодаря своему расположению. Как правило, все они находились за чертой или на окраинах больших городов. К тому же самое первое учреждение такого типа действительно было организовано в сосновом лесу. А произошло это в Германии, еще в 1904 году.

В 1913 году лесная школа открылась и в России. Ее устроили в одном из особняков в Сокольниках, принадлежащем некогда купцу по фамилии Лямин. Кстати, именно эта школа описана в знаменитом произведении А. Кононова «Елка в Сокольниках». Позже подобные учебные заведения распространились по всей стране.

Солнце, воздух и вода

Основной целью создания лесных школ являлось укрепление здоровья детей. Для повышения их иммунитета использовались водные процедуры, солнечные ванны, физические упражнения и усиленное питание. Но главным фактором оздоровления учащихся считался все-таки свежий воздух.

Для принятия солнечных и воздушных ванн на улице устанавливались специальные деревянные настилы. Если не было сильных морозов, на этих настилах или на веранде ребята спали или просто отдыхали в специальных одеялах-мешках.

Учебный процесс

Как правило, ослабленных детей отправляли в лесные школы на срок до 3-х месяцев. Однако особенно тяжелых ребятишек там оставляли на полгода. Оздоровление детей в подобных учреждениях происходило без отрыва от учебного процесса. Удивительно, но, согласно статистике, успеваемость учеников в данных школах была намного выше, чем их успехи в обычных учебных заведениях.

В связи с тем, что основным залогом укрепления здоровья был свежий воздух, одним из главных требований к помещениям, где размещались учреждения подобного типа, являлось достаточное количество окон для постоянного проветривания.

Окна в классах, конечно, при подходящих погодных условиях, иногда открывали даже зимой. В этом случае дети занимались прямо в верхней одежде. Но чаще всего, а особенно в теплое время года, обучение школьников происходило прямо на улице или на открытой веранде. Там же принимали и пищу.

Примечательно, что аналоги лесных школ кое-где действуют и по сей день. Причем не только за границей, но и в нашей стране.