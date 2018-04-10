Спецназ ГРУ в Афганистане: истребители душманов

Еще долго после февраля 1989 года полевые афганские командиры вспоминали атаки советского спецназа. Бойцы элиты ГРУ уничтожали караваны и базы моджахедов, сводя потери основного воинского контингента к минимально возможным цифрам.

Амин

Через год после апрельской революции (1978 года) в Афганистане между первым Генеральным секретарем ЦК НДПА Нур Мохаммадом Тараки и премьер-министром Афганистана Хафизулла Амином началась жестокая борьба за власть. Точкой невозврата стал заговор Тараки против Амина, который чуть не стоил жизни премьер министру. Произошло это в сентябре 1979 года. Заманив в свою резиденцию политического оппонента под гарантии безопасности советского посла Пузанова, охрана генсека НДПА открыла шквальный огонь по прибывшей делегации Тараки, перебив почти всех его телохранителей. Главе правительства удалось сбежать, после чего по его приказу кабульский гарнизон генерала Якуба взял под контроль резиденцию генсека. Несмотря на протесты со стороны Кремля, 9 октября того же года с Мохаммадом Тараки было покончено. Его задушил капитан Абдул Хадуд — человек из охранки Амина. Москве явно не понравилось такое положение дел, и всё-таки главным доводом в пользу устранения нового афганского лидера стали тотальные репрессии против сторонников Тараки и врагов «апреля 1978 года». Дело в том, что Амин был до мозга костей маоистом и к тому же пуштунским националистом. Массовые казни и закапывание живьём противников революции, имевшие место в Афганистане осенью и в начале зимы 1979 года, явно вредили имиджу социализма.

Исламские партизаны

Операция «Шторм», в результате которой был убит Амин, была блестяще проведена советским спецназом. Тем не менее, междоусобица не прекратилась, поскольку противоборство Амина и Тараки было лишь частью гражданской войны, которая вспыхнула после апрельской революции.

Ввод ограниченного воинского контингента Советской Армии только подлил масла в огонь. По словам историков, афганцы увидели в этом действии продолжение Англо-афганских войн XIX-XX веков. В первое время моджахеды воевали в основном устаревшими винтовками Lee-Enfield, но через два года в партизанские отряды стало поступать современное западное оружие. Вскоре наиболее боеспособные силы моджахедов сконцентрировались в двухсоткилометровой долине Панджшер, в которой с 1980 года разместилось «Исламское общество Афганистана» полевого командира Ахмада Шаха Масуда — человека умного и жестокого.

Именно он организовал многочисленные атаки на транспортные колоны, курсировавшие по дороге Хайратон — Кабул. Афганским партизанам удалось нанести значительный урон снабжению частей 40-й советской армии и непосредственно столице. Кроме этого, моджахеды активно действовали и в Баграмской долине, регулярно обстреливая размещенный там аэродром советской авиации.

В бой идут спецназовцы

Крупные воинские операции против боевиков давали только временный эффект. Для адресной борьбы с партизанами в Афганистан были направлены два батальона спецназа. Один — из Среднеазиатского, второй из — Туркестанского военных округов. Весной 1982 года спецназовцы разместились в деревне Рух и начали борьбу с моджахедами.

Значительные потери со стороны отрядов Ахмада Шаха заставили полевого командира пойти на перемирие с сотрудниками ГРУ Советской Армии. Интересно, что моджахеды согласились не трогать только советских солдат, оставив за собой право атаковать правительственные войска. Впрочем, своим подчиненным Ахмад Шах сказал, что он поступает по законам джихада, согласно которому кафера нужно обмануть, чтобы затем убить.

Афганские противозасады

После договоренностей с доктором Масудом спецназовцев отправили в другое место — в Гульбахар, где им была назначена обширная зона ответственности, включавшая в себя Кабул, Каписа, Парван, Вардак. Это было трудное время для наших солдат, так как афганские партизаны не без помощи американских военных специалистов освоили тактику противозасадных действий.

Получая информацию о том, где советский спецназ планирует устроить засаду на караваны, боевики работали на опережение. Так, 14 января 1984 года в уезде Соруби боевики полевого командира Абдулы Хака убили и ранили несколько десятков солдат из джелалабадского батальона ГРУ.

Истребители моджахедов

Вскоре из горького опыта были сделаны выводы, группировка ГРУ была усилена. За период с 1984 по 1985 годы в Афганистан прибыло еще шесть батальонов спецназа, которые разместились вдоль границ с Ираном и Пакистаном.

Повысилась и подготовка бойцов. Командный состав в основном состоял из выпускников Рязанского воздушно-десантного училища, а также разведфакультетов других училищ. Руководство ГРУ выбрало единственно верную практику — дало офицерам право на охоту без излишнего согласования.

Результат не заставил себя ждать. Например, в конце 1984 года бойцы джелалабадского батальона устроили засаду в Пуштунистане, в котором еще никогда не было европейцев. В итоге колона из 220 боевиков была полностью уничтожена.

После 1985 года порядка 20% всех караванов так и не дошли до баз моджахедов. Партизанам приходилось принимать все меры предосторожности, что снижало интенсивность поставок. Иногда советские спецоперации приводили к неожиданным результатам. 18 сентября 1985 года в одном из таких сражений бойцами старшего лейтенанта Кривенко у кишлака Тахсильдар был убит вооруженный американец Торнтон, который оказался в караване моджахедов. Таким образом, мир узнал об активном участии граждан США на стороне исламистов.

Миссия невыполнима

Европейское издание Militarishe Rundschau по итогам Афганской войны написало, что «операции, проводимые подразделениями спецназа во многих приграничных районах, в сочетании с бомбардировками и минированием перечеркнули способность моджахедов осуществлять поставки вооружений с помощью караванов вглубь страны с той безнаказанностью, которой они упивались в первый период войны».

При этом самым высоким достижением считается уровень потерь советской армии за почти десятилетнюю войну, с учетом огромной территории и горного рельефа местности. По официальным данным, речь идет о 15 тысячах солдат и офицеров, которые погибли в той военной миссии. Впрочем, есть и такие специалисты, которые уверены, что Советский Союз мог бы решить все поставленные задачи, если бы не активная помощь исламистам со стороны западных держав, прежде всего США.