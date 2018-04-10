Ещё
Практиковалось ли обрезание на Руси
Далее:
Читайте также:
Ещё

Практиковалось ли обрезание на Руси 

Кириллица 11 минут назад
Фото: В.М.Васнецов "Витязь на распутье"
Обрезание — обычная практика у иудеев и мусульман. Сейчас трудно представить, но этот обряд практиковался в Средние века и у русских. Он не был сильно распространен на Руси, но в некоторых областях религиозное рвение русичей заходило так далеко, что младенцам мужского пола делали обрезание на восьмой день после рождения, как это и предписывает Библия.

Происхождение традиции

Советский этнограф Сергей Токарев на основании своих исследований религий народов мира сделал предположение, что обряд обрезания возник еще в глубокой древности, когда были приняты человеческие жертвоприношения. Отсечение крайней плоти являлось символическим принесением в жертву лишь «части» ребенка во имя спасения его самого. Эта традиция была сильно распространена у египтян, эфиопов и колхов. Последние жили в районе Причерноморья.
Культурное взаимодействие с соседними племенами способствовало заимствованию разных традиций. Эта же участь постигла и обрезание, которое в конечном итоге перекочевало в Израиль и было запечатлено в Ветхом Завете. В нем четко указывается, что Бог завещал делать всем мальчикам обрезание на восьмой день после их появления на свет (Бытие 17:10-14). Таким образом должен был навсегда запечатлеться завет Бога на теле человека, который его почитает.

Обрезание на Руси

С принятием христианства в 988 году Русь унаследовала и многие ветхозаветные традиции. Одни касались запрета на употребление в пищу многих продуктов, которые раньше свободно подавались к столу (сомы, зайцы, морепродукты и пр.). Другие — в соблюдении всех ветхозаветных заповедей, касающихся богослужений и быта. Среди них была и заповедь обрезания крайней плоти.
Христианство насаждалось на Руси жестко, с сожжением языческих идолов, капищ и наказанием тех, кто не желал подчиняться новым порядкам. Это повлекло за собой особое религиозное рвение. Некоторые русичи уверовали «не за совесть, а за страх». Боясь, быть заподозренным в приверженности язычеству, они делали и обрезание, хоть официально это и не признавалось обязательным.

До какого века соблюдались ветхозаветные традиции

Все коренным образом изменилось благодаря реформе патриарха Никона, произведенной в середине XVII века. На Руси был внедрен целый ряд нововведений. Богослужение стало вестись по новому греческому образцу, а креститься полагалось уже не двуперстным, а трехперстным знамением. Все старообрядцы, не принявшие нововведений, в 1656-ом были преданы анафеме на Московском соборе.
После этой реформы православные на Руси перестали делать обрезание своим детям, и постепенно эта традиция стала восприниматься только как иудейская. Православные же должны были совершать «духовное обрезание» путем обряда крещения и принятия заповедей Божьих.
Кириллица: последние новости
Как появились молитвенные правила Почему русские никогда не свистят Как «Домострой» изменил на Руси жизнь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как на самом деле погиб Василий Чапаев6
Шокирующие факты о России 1990-х361
Что случилось с немцами под Сталинградом11
Удивительная жизнь чукч: как они рожают4
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»37
Видео
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:06
Тренажер засосал ребенка
Безумный мир
00:53
Огненный НЛО бороздил небо над Бразилией
Безумный мир
00:28
«Юпи»: секреты главного напитка 1990-х
Вещи
02:27
Мастер боевых искусств чуть не покалечил себя
Безумный мир
02:02
Как погибла талантливая гимнастка Оксана Костина
Люди
01:06
Призрачная женщина ужаснула байкера
Безумный мир
00:14
Эротичный танец продолжила полицейская погоня
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение