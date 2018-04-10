Практиковалось ли обрезание на Руси

Обрезание — обычная практика у иудеев и мусульман. Сейчас трудно представить, но этот обряд практиковался в Средние века и у русских. Он не был сильно распространен на Руси, но в некоторых областях религиозное рвение русичей заходило так далеко, что младенцам мужского пола делали обрезание на восьмой день после рождения, как это и предписывает Библия.

Происхождение традиции

Советский этнограф Сергей Токарев на основании своих исследований религий народов мира сделал предположение, что обряд обрезания возник еще в глубокой древности, когда были приняты человеческие жертвоприношения. Отсечение крайней плоти являлось символическим принесением в жертву лишь «части» ребенка во имя спасения его самого. Эта традиция была сильно распространена у египтян, эфиопов и колхов. Последние жили в районе Причерноморья.

Культурное взаимодействие с соседними племенами способствовало заимствованию разных традиций. Эта же участь постигла и обрезание, которое в конечном итоге перекочевало в Израиль и было запечатлено в Ветхом Завете. В нем четко указывается, что Бог завещал делать всем мальчикам обрезание на восьмой день после их появления на свет (Бытие 17:10-14). Таким образом должен был навсегда запечатлеться завет Бога на теле человека, который его почитает.

Обрезание на Руси

С принятием христианства в 988 году Русь унаследовала и многие ветхозаветные традиции. Одни касались запрета на употребление в пищу многих продуктов, которые раньше свободно подавались к столу (сомы, зайцы, морепродукты и пр.). Другие — в соблюдении всех ветхозаветных заповедей, касающихся богослужений и быта. Среди них была и заповедь обрезания крайней плоти.

Христианство насаждалось на Руси жестко, с сожжением языческих идолов, капищ и наказанием тех, кто не желал подчиняться новым порядкам. Это повлекло за собой особое религиозное рвение. Некоторые русичи уверовали «не за совесть, а за страх». Боясь, быть заподозренным в приверженности язычеству, они делали и обрезание, хоть официально это и не признавалось обязательным.

До какого века соблюдались ветхозаветные традиции

Все коренным образом изменилось благодаря реформе патриарха Никона, произведенной в середине XVII века. На Руси был внедрен целый ряд нововведений. Богослужение стало вестись по новому греческому образцу, а креститься полагалось уже не двуперстным, а трехперстным знамением. Все старообрядцы, не принявшие нововведений, в 1656-ом были преданы анафеме на Московском соборе.

После этой реформы православные на Руси перестали делать обрезание своим детям, и постепенно эта традиция стала восприниматься только как иудейская. Православные же должны были совершать «духовное обрезание» путем обряда крещения и принятия заповедей Божьих.