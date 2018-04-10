Жестокие способы казни на Второй Мировой войне

Общеизвестно, что войны — время, когда в людях просыпается, подчас, все самое темное и жестокое, что есть в человеческой натуре. Читая воспоминания очевидцев событий Второй мировой войны, знакомясь с документами, просто поражаешься людской жестокости, которая в тот период, похоже, просто не знала границ. И речь не о боевых действиях, война есть война. Речь о пытках и казнях, которые применялись к военнопленным и гражданскому населению.

Немцы

Общеизвестно, что представители Третьего Рейха в годы войны поставили дело уничтожения людей просто на поток. Массовые расстрелы, умерщвления в газовых камерах поражают бездушным подходом и масштабами. Однако, помимо этих способов убийства, немцы использовали и другие.

На территории России, Белоруссии и Украины немцы практиковали сожжение заживо целых деревень. Были случаи, когда бросали в ямы и засыпали землей еще живых людей.

Но и это меркнет в сравнении со случаями, когда немцы подходили к задаче особенно «творчески».

Известно, что в концлагере Треблинка двух девушек — участниц Сопротивления сварили заживо в бочке с водой. На фронте солдатня развлекалась, разрывая пленных, привязанных к танкам.

Во Франции немцы в массовом порядке использовали гильотину. Известно, что при помощи этого приспособления было обезглавлено больше 40 тысяч человек. В числе прочих при помощи гильотины была казнена участница Сопротивления русская княгиня Вера Оболенская.

На Нюренбергском процессе были обнародованы случаи, когда немцы распиливали людей ручными пилами. Это происходило на оккупированных территориях СССР.

Даже к такому проверенному веками виду казни, как повешение, немцы подходили «нестандартно». Чтобы продлить муки казнимым, они вешали не на веревке, а на металлической струне. Жертва не погибала сразу от перелома позвонков, как при обычном способе казни, а долго мучилась. Таким способом были умерщвлены участники заговора против фюрера в 1944 году.

Марокканцы

Одна из наименее известных в нашей стране страниц истории Второй мировой войны — участие в ней французского экспедиционного корпуса, в состав которого набирались жители Марокко — берберы и представители других туземных племен. Они получили название марокканских гумьеров. Воевали гумьеры против фашистов, то есть, были на стороне союзников, освобождавших Европу от «коричневой чумы». Но своей жестокостью по отношению к местному населению марокканцы, по некоторым оценкам, превзошли даже немцев.

Прежде всего, марокканцы насиловали жителей захваченных ими территорий. Разумеется, прежде всего, страдали женщины всех возрастов — от маленьких девочек до старух, но насилию подвергались так же мальчики, подростки и мужчины, посмевшие оказать им сопротивление. Как правило, групповое изнасилование завершалось убийством жертвы.

Кроме того, марокканцы могли глумиться над жертвами, выкалывая им глаза, отрезая уши и пальцы, поскольку такие «трофеи» повышали статус воина по берберским представлениям.

Впрочем, такому поведению можно найти объяснение: эти люди жили в своих Атласских горах в Африке практически на уровне родового строя, были неграмотны, и, оказавшись на театре боевых действий XX века, перенесли на него свои средневековые, по сути, представления.

Японцы

Если поведение марокканских гумьеров объяснимо, то поступкам японцев найти разумное истолкование крайне сложно.

Сохранилось очень много воспоминаний о том, как японцы издевались над военнопленными, представителями гражданского населения захваченных территорий, а так же над собственными соотечественниками, заподозренными в шпионаже.

Одним из самых популярных наказаний за шпионаж было отрезание пальцев, ушей или даже ног. Ампутация производилась без наркоза. При этом тщательно следили за тем, чтобы наказанный во время процедуры непрерывно чувствовал боль, но при этом выжил.

В лагерях для военнопленных американцев и англичан практиковался такой вид казни за бунт, как захоронение заживо. Осужденного ставили вертикально в яму и заваливали кучей камней или земли. Человек задыхался и умирал медленно, в страшных муках.

Применяли японцы и средневековую казнь через обезглавливание. Но если в эпоху самураев голову отсекали одним мастерским ударом, то в XX веке таких мастеров клинка было не так уж много. Неумелые палачи могли молотить по шее несчастного по много раз, прежде чем голова отделялась от шеи. Страдания жертвы в таком случае даже представить себе сложно.

Еще один вид средневековой казни, который был в ходу у японских военных — утопление в волнах. Осужденного привязывают к столбу, вкопанному в берег в зоне прилива. Волны медленно поднимались, человек захлебывался и, наконец, мучительно погибал.

И, наконец, самый, наверное, жуткий способ казни, пришедший из древности — разрывание растущим бамбуком. Как известно, это растение — самое быстрорастущее в мире. В сутки он вырастает на 10-15 сантиметров. Человека приковывали к земле, из которой выглядывали молодые побеги бамбука. За несколько дней растения разрывали на части тело страдальца. После окончания войны стало известно, что японцы в годы Второй мировой применяли к военнопленным и такой варварский способ казни.