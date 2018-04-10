Самое нелепое оружие в истории

Кулаки, палки, камни, каменные топоры: гонка вооружений началась еще на заре нашего существования. И далеко не всегда она была удачной — конструкторы, в погоне за идеальным оружием, создавали совершенно не приспособленных к боевым действиям франкенштейнов. Мы собрали несколько примеров подобного оружия, каждому из которых лучше всего подходит эпитет «идиотское».

Нунчаки

Год создания: неизвестно

Длина: 50-70 см Вес: 0.45 кг Где используется: японские крестьяне, фанаты боевых искусств.

Брюс Ли нунчаки уважал, играл ими в настольный теннис и всячески унижал противников ( Чака Норриса в том числе). Великий мастер мог себе позволить выступать с любым, даже самым идиотским оружием — а нунчаки относятся именно к этому типу. В руках человека не тренированного нунчаки опасны и непредсказуемы: не учли инерцию — разбили себе череп. Или что похуже.

Телескопическая дубинка

Trendymen.ru

Год создания: 1990

Длина: до 65 см Вес: до 0.7 кг Где используется: полиция

Телескопическая дубинка может показаться кому-то вполне удобным оружием. Она компактна и, судя по заверению конструкторов, идеально подходит для самозащиты. Во многих странах такая дубинка для гражданских запрещена — и тут, конечно, есть свой резон. Однако, на деле «телескопичка» оказывается вовсе не так удобна. Уже второе-третье применение выявляет проблемы с раздвижной системой: в самый неподходящий момент вы вполне можете остаться с бесполезным огрызком в руках.

Сюрикен

Trendymen.ru

Страна: Япония

Год создания: неизвестно

Дальность применения: 5 метров

Длина: 0.1 м Вес: до 5 грамм

Кто использует: ниндзя и поклонники Чака Норриса

Уникально бесполезное оружие — разве что, вы решить потратить на овладение им всю жизнь. Сюрикен обладает крайне малым радиусом поражения и способен нанести лишь поверхностные раны. Попасть в уязвимую точку движущегося противника метательной звездочкой — задача нелегкая, даже для профессиональных ниндзя.

Пистолет-меч Финтлока

Trendymen.ru

Год создания: 1800

Длина: около 1 м Вес: около 1 кг Где используется: наемники, кирасиры

В начале 19-го века кремнёвые пистолеты переживали долгий и мучительный процесс признания. Военный люд смотрел в сторону громоздкого и, самое главное, непривычного оружия с опаской: с одной стороны, отрицать мощь огнестрела не мог уже никто, с другой — эти махины довольно часто давали осечку, не говоря уже о долгой перезарядке. Генблейд стал неудачной попыткой объединить кремнёвый пистолет со стилетом. Генблейд какое-то время использовали наемники-швейцарцы и бельгийские кирасиры, а затем неуклюжий пистолет благополучно отбыл на свалку истории.

Наполеоновский брикет

Trendymen.ru

Страна: Франция

Год создания: 1780

Длина: около 90 см Вес: 0.9 кг Где используется: рекруты наполеоновской армии

Армия Наполеона Бонапарта была поистине огромна. В какой-то момент новым рекрутам просто перестало хватать экипировки. Было решено оснастить новых бойцов, не имевших холодного вооружения, специально разработанными короткими саблями: их производили по упрощенной технологии — для скорости, и делали короче обычных клинков того времени — для экономии ресурсов. Солдатам настолько не понравились брикеты, что многие выкидывали их на первом же привале. Неудобная рукоять, короткий клинок и гарда, совсем не защищающая кисти — ну, куда это годится.