Ученые — о новом «астероидном апокалипсисе»

Астрономы Санкт-Петербургского государственного университета назвали самые опасные околоземные астероиды, падение которых на Землю наиболее вероятно в ближайшем будущем. Их список был опубликован в журнале "Экологический вестник научных центров ЧЭС".

"Вероятность падения астероида на Землю обычно небольшая: порядка одной миллионной. Однако специалисты открывают новые небесные тела, которые могут представлять потенциальную угрозу", — рассказывает Леонид Соколов , профессор Санкт-Петербургского государственного университета, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" среди них, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. Астероидов в околоземном пространстве существует так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю.

Несмотря на все это и гигантское количество астероидов, открытых за последние годы при помощи наземных телескопов и инфракрасной орбитальной обсерватории WISE, многие крупные астероиды и бесчисленное множество менее крупных объектов размером с Челябинский метеорит, упавший на Землю в феврале 2013 года.

Как сообщало НАСА еще в 2011 году при первой презентации каталога NEOWISE, сегодня мы знаем лишь о пяти тысячах астероидов размером примерно в сто метров, тогда как их общая численность оценивается в несколько десятков тысяч. Число менее крупных объектов в пределах главного пояса астероидов может быть еще больше и достигать миллиона.

Соколов и его коллеги выяснили, какие из уже известных астероидов будут представлять наибольшую угрозу для Земли, просчитав то, как будут меняться их орбиты в ближайшие несколько сотен лет, используя суперкомпьютер университета и детальные модели Солнечной системы.

Эти расчеты помогли ученым составить список самых опасных астероидов и их возможных столкновений с Землей за последующее столетие. Его ожидаемо возглавляет Апофис (2004 MN4), один из крупнейших околоземных астероидов, единственное небесное тело, которое НАСА длительное время считало опасным.

По расчетам российских астрономов, "астероид судного дня" получит в текущем столетии больше 150 попыток уничтожить жизнь на Земле в ходе тесных сближений с нашей планетой. Почти все эти пролеты Апофиса, как отмечают астрономы, раньше не считались опасными для человечества и поэтому они отсутствуют в каталогах опасных событий НАСА.

Помимо столкновений с Землей, Апофис, как показывают расчеты Соколова и его коллег, может упасть и на Луну. Первый подобный шанс у него появится в 2056 году, и в общей сложности их будет около двух десятков. В это же время у астероида будет максимально высокая вероятность столкнуться с нашей планетой.

Помимо 2004 MN4, жизни на Земле будут угрожать еще три астероида, открытых относительно недавно — 2015 RN35, 2008 EX5 и 2013 XK22. Все эти небесные тела уступают по размерам Апофису и могут вызвать катастрофы континентальных, а не глобальных, масштабов.

"Лидером" среди них является 2015 RN35 — по самым грубым оценкам, он может упасть на Землю 154 раза за следующие 100 лет, что немного меньше, чем у Апофиса. С другой стороны, реальная вероятность его падения, как показывают более точные расчеты российских астрономов, заметно меньше — число столкновений уменьшилось до 21 Схожее число падений характерно для 2008 EX5 и 2013 XK22.

Как надеются Соколов и его команда, их выкладки помогут ведущим космическим агентствам и державам мира подготовиться к подобным событиям и разработать меры, которые позволили бы "сдвинуть" Апофис и другие астероиды с траектории столкновения, если возникнет такая необходимость.