5 «котлов» Великой Отечественной войны

«Котлом» на военном жаргоне называется территория с войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником. Мы вспоминаем 5 «котлов» Великой Отечественной войны.

Киевский котёл

Численность окруженных войск: больше 650 тыс.

Киевский котёл стал крупнейшим окружением в мировой истории войн.

В организованном немцами окружении погиб целый фронт — Юго-Западный. Были полностью уничтожены четыре армии (5-я, 21-я, 26-я, 37-я), 38-я и 40-я армии были разгромлены частично. По официальным данным гитлеровской Германии, которые были опубликованы 27 сентября 1941 года, в Киевском котле было взято в плен 665 тыс. бойцов и командиров Красной армии, захвачено 3718 орудий и 884 танков.

Анализ документов говорит о том, что окружение Юго-Западного фронта было импровизацией немецкого командования, на которую оно решилось в ходе другой операции на центральном участке Советско-германского фронта. До сих пор нет однозначной оценки последствий Киевской операции, поскольку из-за неё вермахтом было упущено время для проведения блицкрига.

Ещё за месяц до сдачи Киева, 18 августа 1941 года начальник Генштаба сухопутных войск Германии Франц Гальдер представил Адольфу Гитлеру план нанесения удара на Москву через Брянск силами группы армий «Центр». Однако Гитлер отверг эту идею, а 21 августа подписал директиву, в которой говорилось: «Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа».

Немецким командованием было решено фланговыми ударами окружить и разгромить войска Юго-Западного фронта. Эта операция представляла собой классические «канны» со сковывающей группировкой в центре и двумя ударными кулаками на флангах.

Иосиф Сталин до последнего момента не хотел оставлять Киев, хотя, если верить мемуарам Георгия Жукова, он предупреждал главнокомандующего о том, что город необходимо оставить ещё 29 июля.

14 сентября 1941 года танки генералов Генриха фон Клейста и Гейнца Гудериана встретились в районе Лубен. Уже 15 сентября 1941 года гигантское кольцо вокруг 5-й, 21-й, 26-й и 37-й советских армий замкнулось. В окружении оказалось и управление Юго-Западного фронта. Киевский котёл был закрыт.

Лейтенант Василий Петров , ставший дважды Героем Советского Союза и генерал-лейтенантом артиллерии, оставил о Киевском котле воспоминания:

«Прекратилось снабжение. Моторы глохли. Останавливались танки, автотранспорт, орудия. Пылали бесчисленные колонны на дорогах, а мимо брели толпой тысячи, десятки тысяч людей. Никто не ставил им задач, не торопил, не назначал срок. Они предоставлены сами себе. Хочешь — иди, хочешь — оставайся в деревушке, во дворе, который приглянулся. Кольцо окружения с каждым днем сжималось».

21 июня 1961 года, в честь 20-летия начала Великой Отечественной войны по решению первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва была учреждена медаль «За оборону Киева», которой были награждены 105 тыс. человек.

Минский котёл

Численность окруженных войск: 105 тыс. человек.

Наступление советских войск в районе Минска развивалось стремительно. 2 июля 1944 года был освобожден Борисов. Его оккупация продолжалась ровно три года и один день.

Чaсти Крaсной армии, oбхoдя Минск, перерезали дороги на Барановичи и Молoдечно. Немецкие войска, дислоцированные восточнее Минска и в самом городе попали в окружение. В кольце оказалось около 105 тыс. человек. Красной армии удалось очень быстро создать внешний фронт окружения и рассечь группировку противника на несколько частей.

Минск был освобожден 3 июля. Сегодня эта дата отмечается как День независимости Белоруссии. Части вермахта, попавшие в «котёл», небольшими группами по 500 — 2000 человек предпринимали неоднократные попытки прорыва в обход Минска с севера и с юга.

В первые сутки немецкая авиация попыталась организовать воздушный мост, но господство советских истребителей в воздухе вынудило немецкое командование отказаться от этой идеи.

Немецким частям, попавшим в «котёл», надеяться было не на кого. Для борьбы с разрозненными группами противника в частях войск 2-го Белорусского фронта стали формировать специальные подвижные отряды (по три на стрелковый полк).

Их поддерживала с воздуха советская авиация, она производила корректировку действий наземных частей и наносила штурмовые удары. Также активную поддержку регулярным войскам оказывали около 30 партизанских отрядов.

Всего в ходе Минской операции вермахт потерял около 72 тыс. убитыми и пропавшими без вести. 35 тыс. человек попали в плен. Успешные действия Красной армии в восточной и центральной части Белоруссии позволили незамедлительно приступить к освобождению западных районов республики, Прибалтики и Польши.

Сталинградский котёл

Численность окруженных войск: 300 тыс.

19 ноября 1942 года войска Сталинградского и Донского фронтов перешли в наступление. Через несколько дней они замкнули кольцо окружения вокруг 22 дивизий 4-й танковой и 6-й полевой армий вермахта.

Большую роль в создании Сталинградского котла сыграл Константин Рокоссовский , возглавлявший действия Донского фронта. В ходе операции «Уран» войска должны были нанести удар с севера по растянутым флангам немецких войск. Войска Рокоссовского полностью справились с поставленной задачей: прорвав глубоко эшелонированную оборону, они сковали противника и не позволили ему парировать мощные удары по флангам 6-й немецкой армии.

23 ноября 1942 года войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов замкнули кольцо окружения, в котором оказалась почти 300-тысячная вражеская группировка.

К началу 1943 года 6-я армия Паулюса представляла собой жалкое зрелище. 8 января советское военное командование обратилось к маршалу с ультиматумом: если он не сдастся к 10 часам следующего дня, все находившиеся в «котле» немцы будут уничтожены. Паулюс на ультиматум никак не отреагировал. Уже 31 января он был взят в плен.

В первых числах февраля 1943 года части и соединения 4-го воздушного флота Люфтваффе получили пароль «Орлог». Он означал, что 6-й армии больше не существует, а Сталинградская битва закончилось поражением Германии.

Вяземский котёл

Численность окруженных войск: 600-700 тыс. человек.

После завершения Смоленского сражения и Киевской операции советское командование ожидало массированного наступления на Москву в направлении автомагистрали Минск-Москва. Поэтому здесь были сосредоточены силы Красной армии Резервного и Западного фронтов.

В начале осени 1941 года немецкое командование решило начинать операцию «Тайфун», чтобы до наступления распутицы и зимних холодов захватить Москву. На одном участке фронта оказались сосредоточены значительные силы вермахта. В операции было задействовано 78 дивизий. В составе армий и трёх танковых групп в подчинении Федора фон Бока было 1 183 719 человек. Общая численность личного состава в боевых и вспомогательных частях группы армий «Центр» в начале октября 1941 составляла 1 929 406 человек.

7 октября танковым соединениям вермахта 3-й и 4-й танковых групп удалось соединиться и сомкнуть кольцо у Вязьмы. В немецком окружении оказались войска 16-й, 19-й, 20-й, 24-й, 32-й армий, группа генерала Ивана Васильевича Болдина, а также часть сил и тыловых служб 30-й, 33-й и 43-й армий.

С 7 по 12 октября 1941 года Красная армия предпринимала попытки выйти из окружения, но большинству частей и соединений так и не удалось прорвать немецкие «клещи».

Роковой оказалась последняя попытка 20-й армии выйти из окружения, во время попытки прорыва в бою погибло около 5 дивизий. 20-я армия как боеспособная единица перестала существовать, а командовавший ей генерал Филипп Ершаков попал в плен.

Части 24-й армии также не смогли прорвать кольцо окружения, командарм Константин Ракутин погиб. Войска под командованием генерал-лейтенанта Михаила Лукина , действовавшие в районе севернее Вязьмы (19-я и 32-я армии и группа генерала Болдина), готовили прорыв вражеского кольца в направлении на Богородицкое. Он начался 11 октября в 16 часов. Прорыв был осуществлён, но обеспечить и укрепить фланги нашим войскам так и не удалось. Немцы очень быстро вновь замкнули кольцо окружения. Из котла удалось выйти только отдельным частям 2-й и 91-й стрелковых дивизий.

Несмотря на первоначальный успех под Вязьмой, немецкое наступление всё же на время было остановлено. 5 декабря Красная армия перешла в контрнаступление.

Демянский котёл

Численность окруженных войск: 95-100 тыс. человек.

Демянская операция началась 7 января 1942 года с переходом в наступление армии Северо-Западного фронта. Нужно сказать, что образование котла изначально не входило в планы советского командования. Цели были значительно большего масштаба.

Первой задачей был выход армии правого крыла фронта в район Пскова и нанесение удара в тыл частям группы армий «Север» на ленинградско-новгородском направлении.

Также было запланирован глубокий охват группы армий «Центр» с северной стороны. Войскам 34-й армии нужно было «сковать противника» на демянском направлении.

На выполнение этих двух масштабных задач у Северо-Западного фронта не было достаточных ресурсов, зато проникновение в оперативный тыл противника позволил нашим войскам взять в окружение шесть дивизий 16-й армии вермахта. В «Демянском котле» оказались части 2-го армейского корпуса (12-я, 30-я, 32-я, 223-я и 290-я пехотные дивизии и моторизованная дивизия СС «Мёртвая голова»).

Коммуникации немецкой группировки, оказавшейся в «Демянском котле» были уничтожены ещё 8 февраля 1942 года, но ликвидация котла оказалась делом непростым, поскольку Люфтваффе был организован «воздушный мост». Главным аэродромом, с которого начинался «воздушный мост» в «Демянский котёл» был Псков-Южный. В самом «котле» самолёты «Люфтваффе» принимали в Демянске и Песках. Всего за период существования Демянского плацдарма (с 20 февраля 1942 года по январь 1943 года) немецкой транспортной авиацией было совершено 32 427 вылетов с грузом и 659 с пассажирами на борту. Благодаря такой массированной поддержке, в апреле 1942 года встречными ударами частей группы «Зейдлиц» с запада и дивизии «Мёртвая голова» из «Демянского котла» 2-й корпус был деблокирован.