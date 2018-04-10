Самые знаменитые воздушные тараны русских летчиков

Таран как прием воздушного боя остается последним аргументом, к которому летчики прибегают в безвыходной ситуации. Остаться в живых после него удается не всем. Тем не менее, некоторые наши летчики прибегали к нему по нескольку раз.

Первый в мире таран

Первый в мире воздушный таран совершил автор «мертвой петли» штабс-капитан Петр Нестеров . Ему было 27 лет, и он, совершив в начала войны 28 боевых вылетов, считался опытным пилотом. Нестеров давно считал, что вражеский аэроплан можно уничтожить, ударив по плоскостям колесами. Это было вынужденной мерой — в начале войны самолеты не оснащались пулеметами, и авиаторы летали на задание с пистолетами и карабинами. 8 сентября 1914 года в районе Львова Петр Нестеров протаранил тяжелый австрийский самолет под управлением Франца Малины и барона Фридриха фон Розенталя, который летал над русскими позициями, совершая разведку. Нестеров на легком и быстром аэроплане «Моран» поднялся в воздух, догнал «Альбатрос» и протаранил его, нанеся удар сверху вниз в хвостовое оперение. Произошло это на глазах местных жителей. Австрийский самолет потерпел крушение. При ударе Нестеров, который торопился взлететь и не пристегнулся ремнями безопасности, вылетел из кабины и разбился. По другой версии — Нестеров выбросился из разбитого самолета сам, в надежде уцелеть.

Первый таран Финской войны

Первый и единственный таран Советско-финской войны был совершен старшим лейтенантом Яковом Михиным, выпускником 2-й Борисоглебской военной авиационной школы летчиков имени Чкалова. Это произошло 29 февраля 1940 года после полудня. 24 советских самолета И-16 и И-15 атаковали финский аэродром Руоколахти.

Чтобы отразить атаку, с аэродрома в воздух поднялись 15 истребителей. Завязался жестокий бой. Командир звена Яков Михин в лобовой атаке крылом самолета ударил по килю «Фоккера» знаменитого финского аса лейтенанта Тату Гуганантти. От удара киль отломился. «Фоккер» рухнул на землю, пилот погиб. Яков Михин с обломанной плоскостью сумел дотянуть до аэродрома и благополучно посадил своего «ишачка». Надо сказать, что Михин прошел всю Великую Отечественную, а после продолжил служить в ВВС.

Первый таран Великой Отечественной

Считается, что первый таран Великой Отечественной был совершен 31-летним старшим лейтенантом Иваном Ивановым , который 22 июня 1941 года в 4:25 утра на И-16 (по другим данным — на И-153) над аэродромом Млынов близ Дубно протаранил бомбардировщик «Хейнкель», после чего оба самолета упали. Иванов погиб. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его первенство оспаривают несколько летчиков: младший лейтенант Дмитрий Кокорев , который в районе Замбро протаранил «Мессершмитт» через 20 минут после подвига Иванова и остался жив. 22 июня в 5:15 младший лейтенант Леонид Бутерин погиб над Западной Украиной (Станислав), взяв на таран «Юнкерс-88». Еще через 45 минут над Выгодой погиб неизвестный пилот на У-2, протаранив «Мессершмитт». В 10 утра над Брестом протаранил «Мессер» и выжил лейтенант Петр Рябцев. Некоторые пилоты прибегали к тарану по нескольку раз. Герой Советского Союза Борис Ковзан совершил 4 тарана: над Зарайском, над Торжком, над Лобницей и Старой Руссой.

Первый «огненный» таран

«Огненным» тараном называют прием, когда пилот направляет подбитый самолет на наземные цели. Все знают подвиг Николая Гастелло , который направил самолет на танковую колонну с цистернами горючего. Но первый «огненный» таран был совершен 22 июня 1941 года 27-летним старшим лейтенантом Петром Чиркиным из 62-го штурмового авиационного полка. Чиркин направил подбитый И-153 на колонну немецких танков, приближавшуюся к городу Стрый (Западная Украина). Всего же за годы войны его подвиг повторили больше 300 человек.

Первый женский таран

Советская летчица Екатерина Зеленко стала единственной в мире женщиной, совершившей таран. За годы войны она успела совершить 40 боевых вылетов, участвовала в 12 воздушных боях. 12 сентября 1941 года совершила три вылета. Возвращаясь с задания в районе Ромны, была атакована немецкими «Ме-109». Сумела сбить один самолет, а когда закончился боезапас, протаранила самолет врага, уничтожив его. Сама погибла. Ей было 24 года. За подвиг Екатерина Зеленко была награждена орденом Ленина, а в 1990 году ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Первый таран реактивным самолетом

Уроженец Сталинграда капитан Геннадий Елисеев совершил свой таран на истребителе МиГ-21 28 ноября 1973 года. В этот день в воздушное пространство Советского Союза над Муганской долиной Азербайджана вторгся иранский «Фантом-II», который производил разведку по заданию США. Капитан Елисеев вылетел на перехват с аэродрома в Вазиани. Ракеты «воздух-воздух» не дали нужного результата: «Фантом» выпустил тепловые ловушки. Чтобы выполнить приказ, Елисеев решился на таран и нанес крылом удар по хвостовому оперению «Фантома». Самолет потерпел крушение, его экипаж был задержан. МиГ Елисеева стал снижаться и врезался в гору. Геннадию Елисееву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Экипаж разведывательного самолета — американского полковника и пилота-иранца через 16 дней выдали властям Ирана.

Первый таран транспортного самолета

18 июля 1981 года транспортный самолет аргентинской авиакомпании «Канадэр CL-44» нарушил границу СССР над территорией Армении. На борту самолета находился швейцарский экипаж. Перед заместителем эскадрильи летчиком Валентином Куляпиным была поставлена задача посадить нарушителей. На требования летчика швейцарцы не реагировали. Тогда поступил приказ сбить самолет. Дистанция между Су-15ТМ и «транспортником» была мала запуска ракет Р-98М. Нарушитель уходил в сторону границы. Тогда Куляпин решил идти на таран. Со второй попытки он ударил фюзеляжем по стабилизатору «Канадэра», после чего благополучно катапультировался из поврежденного самолета, а «аргентинец» свалился в штопор и упал всего в двух километрах от границы, его экипаж погиб. Позже выяснилось, что самолет вез оружие. За подвиг летчика наградили орденом Красной Звезды.