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Лукьяненко может продолжить серию «Дозоров»
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Лукьяненко может продолжить серию «Дозоров» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст и автор нашумевшей серии книг о Дозорах, не исключил возможного продолжения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
По словам писателя, новая книга еще не начата, но уже сформирован некий сюжетный пласт. Лукьяненко уверен, что продолжить рассказ о приключениях мага Антона Городецкого не составляет труда. Мир Дозоров уже проработан писателем до мелочей. В новой книге главный герой может предстать нам как обычный человек, оставив волшебство и магию другим персонажам.
Первая книга из серии называлась "Ночной Дозор". Она увидела свет в 1998 году. Спустя 6 лет Тимур Бекмамбетов создал телеадаптацию. А в 2006 году вышло продолжение фильма по роману Лукьяненко "Дневной Дозор".
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