Лукьяненко может продолжить серию «Дозоров»

Сергей Лукьяненко , писатель-фантаст и автор нашумевшей серии книг о Дозорах, не исключил возможного продолжения. Об этом он рассказал в интервью ТАСС

По словам писателя, новая книга еще не начата, но уже сформирован некий сюжетный пласт. Лукьяненко уверен, что продолжить рассказ о приключениях мага Антона Городецкого не составляет труда. Мир Дозоров уже проработан писателем до мелочей. В новой книге главный герой может предстать нам как обычный человек, оставив волшебство и магию другим персонажам.