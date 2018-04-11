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Фанаты в ожидании: анонсирована новая книга Толкина
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Фанаты в ожидании: анонсирована новая книга Толкина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ALAN LEE / HARPERCOLLINS
Сын автора "Властелина колец" объявил о том, что в августе планирует выпустить еще одну книгу по черновикам отца.
Кристофер Толкин и ранее занимался редактурой невыпущенных романов Джона Рональда Роуэла Толкин, но после своей последней работы над книгой про Берен и Лютиен заявил о своем уходе из Tolkien Estate. Поэтому анонс новой книги был неожиданностью и приятно удивил поклонников творчества Толкина-старшего.
Новая книга носит название "Падение Гондолина" и является самым первым законченным произведением Толкина о Средиземье.
Действие книги, повествующей о Гондолине, тайном эльфийском городе, происходит задолго до событий, описываемых в "Хоббите" и "Властелине колец".
По сообщению The Guardian, эту книгу Толкин написал в 1916 году в больнице, куда попал после ранения в битве при Сомме во время Первой мировой войны. "Падение Гондолина", как полагают, — отражение его впечатлений от этой кровопролитной битвы.
Интересно, что "Падение Гондолина" появилось еще в первом черновике "Сильмариллиона", но автор почему-то так и не переписал текст.
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