Фанаты в ожидании: анонсирована новая книга Толкина

Сын автора "Властелина колец" объявил о том, что в августе планирует выпустить еще одну книгу по черновикам отца.

Кристофер Толкин и ранее занимался редактурой невыпущенных романов Джона Рональда Роуэла Толкин, но после своей последней работы над книгой про Берен и Лютиен заявил о своем уходе из Tolkien Estate. Поэтому анонс новой книги был неожиданностью и приятно удивил поклонников творчества Толкина-старшего.

Новая книга носит название "Падение Гондолина" и является самым первым законченным произведением Толкина о Средиземье.

Действие книги, повествующей о Гондолине, тайном эльфийском городе, происходит задолго до событий, описываемых в "Хоббите" и "Властелине колец".

По сообщению The Guardian , эту книгу Толкин написал в 1916 году в больнице, куда попал после ранения в битве при Сомме во время Первой мировой войны. "Падение Гондолина", как полагают, — отражение его впечатлений от этой кровопролитной битвы.

Интересно, что "Падение Гондолина" появилось еще в первом черновике "Сильмариллиона", но автор почему-то так и не переписал текст.