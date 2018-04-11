Как СССР украл ядерную бомбу у США

Соединенные Штаты Америки стали единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения. Эта демонстрация несокрушимой мощи, технологии, который не было еще ни у кого на планете, разом предоставила США главенствующую позицию. В течение нескольких последующих лет на вооружение поступили бомбардировщики B-36 Peacemaker: теперь удар по любому противнику можно было осуществлять прямо со своей территории. Ядерная монополия сверхдержавы рухнула в один момент — а виной тому стал обычный инженер.

Американская Мечта

Период холодной войны проходил в США под знаком охоты на ведьм: малейшее подозрение в коммунистических наклонностях означало тотальный остракизм со стороны общества и пристальное внимание спецслужб. Юлиус и Этель Розенберги , не скрывавшие своих политических предпочтений, стали официальными «мучениками режима» — так, по крайней мере, утверждала советская пропаганда.

Инициативный работник

На самом же деле, Юлиуса Розенберга советская разведка завербовала еще в 1940-ом году. Сам по себе мелкий инженер не представлял для СССР никакого интереса: очередная пешка в сложной игре. Юлиус, однако, пешкой себя не считал, стараясь не только выполнять приказы куратора из ГРУ , но и проявлять инициативу. Так, горя служебным рвением, инженер завербовал свою собственную жену, а затем и ее брата, что моментально перенесло его на последнюю горизонталь.

Доверчивый родственник

Брат Этель Розенберг служил обычным сержантом американской армии, прикомандированным в качестве механика к ядерному центру Лос-Аламоса. Того самого, где была спроектирована сброшенная на Нагасаки атомная бомба. Сержант Грингласс, не подозревая, что работает на СССР, передал Юлиусу важнейшие рабочие чертежи и полный отчет научных сотрудников о проведенных исследованиях.

Товарищ Феклисов

Юлиус Розенберг сумел переправить Советскому Союзу огромное количество важнейшей технической документации. Грингласс до последнего не подозревал о своей роли, считая, что продает информацию одной из промышленных корпораций. Руководил же всем процессом Александр Семенович Феклисов — разведчик, получивший звание Героя России за решение так называемой «атомной проблемы». Именно он убедил Юлиуса передать образец радиовзрывателя — сверхсекретного изделия, аналог которого безуспешно пытались разрабатывать инженеры СССР. Это позволило Советам сэкономить несколько миллиардов долларов и стимулировало развитие атомной программы.

Куем пока горячо

Само собой, США не могли упустить возможности очередной раз припугнуть весь мир коммунистической угрозой. Розенбергов арестовали сразу же после раскрытия, и вот эта спешка стала ключевой ошибкой ФБР . Гораздо профессиональнее было бы установить над учеными слежку. Как выяснилось позднее, Юлиус имел прямой контакт со знаменитым разведчиком Абелем — рыбой совершенно иных масштабов.

Политические мотивы

Судя по всему, Розенберги и в самом деле могли передать Советам жизненно важную информацию. Полный список добытых Юлиусом материалов до сих пор хранится под грифом «секретно» — правительство США позволило опубликовать лишь немногое. Однако большинство историков настаивают на политической подоплеке громкого процесса: коммунистические взгляды американских граждан поспешили использовать обе стороны.

Шпионаж, о котором мы слышали в этом зале, — гнусная и грязная работа, какими бы идеалистами она ни делалась… Ваше преступление — деяние намного худшее, чем убийство. — Выдержка из смертельного приговора чете Розенберг.

Казнить нельзя помиловать

Суд шел с международным размахом. За супругов Розенберг выступали десятки тысяч людей, петиции в правительство США шли нескончаемым чередом. Альберт Эйнштейн лично встречался с главным судьей процесса, но результата вмешательство именитого физика не имело. Даже персональное письмо папы Римского, Пийя XII не принесло ничего нового: судьба Розенбергов была предрешена на самом высоком уровне.