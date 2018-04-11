Ещё
Как СССР украл ядерную бомбу у США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как СССР украл ядерную бомбу у США 

Don't Panic 4 часа назад
Фото: Don't Panic
Соединенные Штаты Америки стали единственной страной, применившей ядерное оружие против мирного населения. Эта демонстрация несокрушимой мощи, технологии, который не было еще ни у кого на планете, разом предоставила США главенствующую позицию. В течение нескольких последующих лет на вооружение поступили бомбардировщики B-36 Peacemaker: теперь удар по любому противнику можно было осуществлять прямо со своей территории. Ядерная монополия сверхдержавы рухнула в один момент — а виной тому стал обычный инженер.

Американская Мечта

Период холодной войны проходил в США под знаком охоты на ведьм: малейшее подозрение в коммунистических наклонностях означало тотальный остракизм со стороны общества и пристальное внимание спецслужб. Юлиус и Этель Розенберги, не скрывавшие своих политических предпочтений, стали официальными «мучениками режима» — так, по крайней мере, утверждала советская пропаганда.

Инициативный работник

На самом же деле, Юлиуса Розенберга советская разведка завербовала еще в 1940-ом году. Сам по себе мелкий инженер не представлял для СССР никакого интереса: очередная пешка в сложной игре. Юлиус, однако, пешкой себя не считал, стараясь не только выполнять приказы куратора из ГРУ, но и проявлять инициативу. Так, горя служебным рвением, инженер завербовал свою собственную жену, а затем и ее брата, что моментально перенесло его на последнюю горизонталь.

Доверчивый родственник

Брат Этель Розенберг служил обычным сержантом американской армии, прикомандированным в качестве механика к ядерному центру Лос-Аламоса. Того самого, где была спроектирована сброшенная на Нагасаки атомная бомба. Сержант Грингласс, не подозревая, что работает на СССР, передал Юлиусу важнейшие рабочие чертежи и полный отчет научных сотрудников о проведенных исследованиях.

Товарищ Феклисов

Юлиус Розенберг сумел переправить Советскому Союзу огромное количество важнейшей технической документации. Грингласс до последнего не подозревал о своей роли, считая, что продает информацию одной из промышленных корпораций. Руководил же всем процессом Александр Семенович Феклисов — разведчик, получивший звание Героя России за решение так называемой «атомной проблемы». Именно он убедил Юлиуса передать образец радиовзрывателя — сверхсекретного изделия, аналог которого безуспешно пытались разрабатывать инженеры СССР. Это позволило Советам сэкономить несколько миллиардов долларов и стимулировало развитие атомной программы.

Куем пока горячо

Само собой, США не могли упустить возможности очередной раз припугнуть весь мир коммунистической угрозой. Розенбергов арестовали сразу же после раскрытия, и вот эта спешка стала ключевой ошибкой ФБР. Гораздо профессиональнее было бы установить над учеными слежку. Как выяснилось позднее, Юлиус имел прямой контакт со знаменитым разведчиком Абелем — рыбой совершенно иных масштабов.

Политические мотивы

Судя по всему, Розенберги и в самом деле могли передать Советам жизненно важную информацию. Полный список добытых Юлиусом материалов до сих пор хранится под грифом «секретно» — правительство США позволило опубликовать лишь немногое. Однако большинство историков настаивают на политической подоплеке громкого процесса: коммунистические взгляды американских граждан поспешили использовать обе стороны.
Шпионаж, о котором мы слышали в этом зале, — гнусная и грязная работа, какими бы идеалистами она ни делалась… Ваше преступление — деяние намного худшее, чем убийство. — Выдержка из смертельного приговора чете Розенберг.

Казнить нельзя помиловать

Суд шел с международным размахом. За супругов Розенберг выступали десятки тысяч людей, петиции в правительство США шли нескончаемым чередом. Альберт Эйнштейн лично встречался с главным судьей процесса, но результата вмешательство именитого физика не имело. Даже персональное письмо папы Римского, Пийя XII не принесло ничего нового: судьба Розенбергов была предрешена на самом высоком уровне.
Казнь двух человек — печальное и тяжелое дело, но ещё более ужасна и печальна мысль о миллионах погибших, чья смерть может быть прямо отнесена к тому, что эти шпионы сделали. Я не стану вмешиваться в это дело. — Дуайт Эйзенхауэр, президент США.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии34
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На старой фотографии нашли путешественника во времени116
Схватка кобры и питона попала на видео
Как могут «ожить» покойники3
Удивительная жизнь чукч: как они рожают20
Жестокие способы казни на Второй Мировой войне111
Новости партнеров
Видео
15:09
Самые гигантские цунами в истории: видео
Истории
01:27
Видео: привидение в розовом преследует водителя
Безумный мир
04:09
Мужчина оживил белку, получившую удар током
Безумный мир
12:00
В Антарктиде обнаружили гигантскую «антенну»
Вещи
00:43
Схватка кобры и питона попала на видео
Безумный мир
06:01
Создан робокот, который спасет от одиночества
Вещи
00:20
В США прошел дождь из мертвых гусей
Безумный мир
00:31
Американцы восхитились юной балериной из России
Люди
01:25
Водитель проехал через торнадо на грузовике
Безумный мир
03:15
Как на самом деле погиб Василий Чапаев
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение