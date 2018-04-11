Самые странные законы в истории России

В январе 1867 года вышел закон о «воспрещении промысла водить медведей для забавы народа». То есть проблема была — на улицах стало много медведей. О них, формируя стереотип, даже стали болтать иностранцы.

Против медведей на улицах

Раньше по улицам России действительно ходили медведи. И не только ходили. Ещё плясали, участвовали в театральных постановках и даже пели. Случались, конечно, нападения на людей, но до массового террора медведям было далеко. С медведями в городе боролись неоднократно. Так, в 1648 году был издан царский указ о запрете медвежьих потех. Тогда свою роль сыграла и церковь: противником «медвежьих плясок» был протопоп Аввакум. Потом «запретили» самого Аввакума, а медведи, судя по всему, продолжили плясать.

К слову, миф о медведях, которые гуляют по улицам русских городов «на хвосте» принесли в Европу бежавшие от русской армии французы.

Стоит ли говорить, что и закон 1867 года сработал не совсем убедительно: до 20-х годов ХХ века медвежьи потехи проводились с завидной регулярностью.

Против кулачных боев

Боевой системы, подобной боевым системам Востока, в России не было, но при этом мы как-то выигрывали войны и в обиду себя не давали. Всё дело в кулачных боях. Первые упоминания о них были сделаны летописцем Нестором в 1048 году. Самым почитаемым видом боя был «сам на сам» или «один на один». Он напоминал старый бокс голыми руками в Англии. Поединки «сам на сам» иногда даже служили для подтверждения правоты ответчика в судебном деле. Этот способ доказать свою правоту назывался «поле».

В 1274 году митрополит Кирилл , собрав во Владимире собор, среди других правил постановил: «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать». По этому правилу можно понять: были и убитые, но бои продолжались. Их отчаянно запрещали Михаил Фёдорович, Елизавета Петровна, Александр I. Их любил Петр I и Екатерина II. Григорий Орлов был хорошим «кулачником» и сам устраивал бои. Иностранцы знали всегда: драки русский не боится. А что еще можно было предположить, когда видишь схватку «стенка на стенку» на городской улице.

Против бород

На Руси мужчин встречали не по одежке, а по бороде. Ее густоте и окладитости. Густая растительность считалась внешним отражением хорошей породы человека, и его мужской силы. Люди с плохо растущей бородой признавались чуть ли не вырожденцами. Безбородые, как правило, оставались в бобылях. В XIX веке борода воспринималась признаком вольнодумства. Не вызывали подозрений бороды у священников, старообрядцев, купцов. Разночинцы же, отпускавшие бороды расценивались как потенциально опасный, ненадёжный элемент. В советскую эпоху борода была атрибутом зажиточного крестьянина, священника или академического ученого, а позднее также поклонников подозрительных интеллектуалов вроде Хемингуэя или неформатного Высоцкого. Запрещали бороды неоднократно, от Василия III до Петра, от Лжедмитрия до Сталина, но в представлении иностранца русский мужчина продолжал быть бородатым.

Против браги

Миф о русском пьянстве будет иметь право на существование, пока взрослые люди на улицах будут хлестать у скамеечки «Ягу». Сейчас получает развитие версия, что пьянство в России появилось только в начале ХХ века, но очевидно, что это не так. Пьянство было и раньше, только другое к нему было отношение. Князь Владимир и христианство принял отчасти из-за того, что «Руси есть веселье пити, не можем без того быти».

Отношению к пьянству на Руси было непочтительное по одной очевидной причине: пьющий человек со временем становился иждевенцем и лишним ртом в дому. Сохранять работоспособность и постоянно пить — такое дано не каждому, поэтому пьяницы, непригодные к крестьянскому труду, оказывались за чертой общественного уважения. Народ не забывал «троллить» пьяниц произведениями смеховой культуры. Такими как «Служба кабаку» и «Повесть о бражнике», песня «Непослушливый молодец» и «Повесть о горе-злосчастии»… В XV веке особую известность приобрело на Руси «Слово о высокоумном хмеле и о худоумных пьяницах»».

«Сухой закон» 1914 года был объявлен по причине участия России в Первой мировой. В 1985 — по причине «перестройки». И из первого и из второго вышли в результате сговора.

— Первую чашу пить — здраву быть, вторую пить — ум веселить, утроить — ум устроить, четверту пить — неискусну быть, пятую пить — пьяну быть, чара шестая — мысль будет иная, седьмую пить — безумну быть, к осьмой приплети — рук не отвести, за девятую приняться — с места не подняться, а выпить чарок десять — так поневоле взбесят.

Против семьи

Множество интересных законов и декретов было в первые годы советской власти. Так, строительство «нового мира» было решено начать со свального греха. Большевиками был издан документ, который назывался «Декрет Саратовского Губернского Совета Народных Комиссаров об отмене частного владения женщинами». В нем провозглашалось, что семья — это пережиток прошлого и все женщины в возрасте от 17 до 30 лет теперь принадлежат всему трудовому народу. Мужчинам же разрешено «пользоваться женщинами не чаще четырех раз в неделю». Некоторые газеты того времени даже перепечатали декрет, приняв его всерьез, впрочем позже оказалось, что на самом деле декрет не имеет никакой силы. Вопрос: все ли газеты напечатали опровержение в следующем номере?

Против балалайки

Сейчас кажется невероятным, но были годы, когда в России запрещали музыкальные инструменты и народное творчество. Провокаторами издания этих законов выступали скоморохи, но могло достаться всем. Отобранные балалайки отвозили за город и сжигали. Тем не менее в американских фильмах русский через раз с балалайкой, что говорит о том, что борьба Алексея Михайловича и Никона не принесла долговременных результатов. Балалайка получила своё второе рождение в середине XIX века — Василий Андреев , дворянин и одаренный музыкант сделал балалайку снова модной.

Против бранной речи

Говорить «как есть» — отличительная черта русского человека. «Завернуть по пятое число» умеет всякий русский человек. Другое дело, что не все это показывают. Так вот, против тех, которые показывают публично, существует в России свой закон, потому что выражаться нецензурно — плохо. Нельзя позволять себе опускаться. Особенно если рядом дерутся на кулаках два пьяных бородатых медведя.