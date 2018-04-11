Почему все протестанты богатые

Отношение к достатку, богатству и финансовой стабильности в разных странах отличается. Экономисты отмечают, что уровень жизни в «протестантских» странах выше, чем в государствах с православной традицией. Попробуем понять причины.

Статистика о религиях

Вопрос о вредности влияния православной религии на экономику и, наоборот, полезных для денежных потоков установок протестантства, особенно остро стал в нашей стране после знаменитого высказывания ведущего Владимира Познера , который процитировал Чаадаева, сказав, что «одна из величайших трагедий для России — принятие православия». Альтернативой, по его мнению, может служить пример протестантов, так как именно в тех странах, где распространена эта религия, наиболее эффективные экономики. Православные приняли этот тезис в штыки. Но что об этом говорит официальная статистика?

Австралия, Германия, Швеция и На первой позиции в рейтинге стран по номинальному ВВП в 2013 году находится преимущественно протестантская страна — США с показателем в 16800 млрд долларов. Среди стран, находящихся в первой двадцатке по доле ВВП на душу населения по состоянию на 2013 год, Норвегия Швейцария , США, Нидерланды Канада , итого восемь стран — являются главным образом протестантскими.

При этом в двадцатке нет ни одной православной страны. Так в чем же дело? Стоит ли довериться статистике, или необходимо выяснить более глубинные причины такого положительного влияния протестантизма на экономику? Возможно ли, что совпадения такого рода случайны? Для ответа на эти вопросы мы охарактеризуем протестантизм и внутренние предпосылки к влиянию на экономику.

Религия и экономика

Слово протестантизм происходит, по одной из версий, от латинского protestans — публично заявляющий, так как сторонники Реформации протестовали против преследования лютеран. По другой версии, «протестант» происходит от словосочетания pro testament — за Завет, то есть, за чистоту восприятия Священного Писания. Став результатом борьбы с устаревшими воззрениями католичества, протестантизм достаточно быстро распространился по Европе в ходе Реформации, и уже с XVI века становится ведущей мировой религией.

Протестантизм включает в себя множество направлений, таких как англиканство, лютеранство, кальвинизм, последователи-евангелисты, адвентисты, баптисты, методисты и другие. Некоторые исследователи включают в их число также сектантов-мормонов и свидетелей Иегова. Всем этим различным ветвям протестантизма характерно отрицание толкования Библии, икон, монашества, культа святых.

Связь протестантской религии с высокими экономическими показателями стали традиционно проводить после выхода фундаментальной работы Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», вышедшей в 1905 году. Ученый обратил внимание на то, что успехи развития европейской цивилизации чаще всего были связаны именно с тем типом менталитета, который привнесли в культурное поле именно протестанты.

Трудовая этика протестантизма — это религиозная доктрина, говорящая о благости труда и необходимости работать честно и усердно. Даже в Библии протестанты находят основы трудового кодекса: такие фразы, как «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра», по их мнению, являются четкой установкой договора между работодателем и работником.

Вебер оперировал конкретными фактами, и помимо того, что привел в пример хорошо развивающиеся протестантские страны, США, Англию и Голландию, показал на примере Германии, в которой равно распространены как католики, так и протестанты, что именно последние составляют основную массу предпринимателей или хорошо обученных профессионалов.

Именно рвение и рационализация работы, свойственные протестантам любого социального класса, стали, по мнению Вебера, причинами развития капитализма. Так как для протестантов труд и коммерция — не только выгодная экономически деятельность, но и добродетельность, их экономика росла быстрее. Таким образом, стремление хорошо заработать и создать прибыльное дело воспринималась протестантами как выполнение божественного долга. Если доходы увеличиваются и богатство растет — это признак благословения.

При этом роскошь с точки зрения протестантизма бессмысленна — ведь доходность и есть уже само по себе божья благодать. Вебер писал по этому поводу: «Если Бог указует вам этот путь, следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным способом заработать больше, чем на каком — либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, то вы тем самым препятствуете одной из целей вашего призвания, вы отказываетесь быть управляющим Бога и принимать дары его для того, чтобы иметь возможность употребить их на благо Ему, когда Он того пожелает. Не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует вам трудиться и богатеть».

Так установка не на мгновенное получение дохода, а на медленное, но верное приближение к богатству как божьей благодати, становится одной из основных установок протестантизма.

Благодаря внедрению протестантизма или его ценностных категорий, согласно теории Вебера, страна может улучшить свои экономические показатели. К примеру, в Латинской Америке в последние годы все больше людей переходят из католичества в протестантизм, и исследования демонстрируют, что уровень жизни этих людей неуклонно растет. Это связывается, опять же, с нравственной установкой протестантов на благость предпринимательской деятельности, полезной не только в миру, но и для спасения души.

Однако почему установка на качественный труд и умножение капитала не возникла задолго до появления протестантизма? Вебер в своей работе показал, что капитализм мог возникнуть еще в античности, однако именно ранняя протестантская традиция содержала те основы новой идеологии, а именно — идею долга, в том числе, профессионального, которые сформировали поколения людей с новой ментальностью.

Вебер, основываясь на статистике, показывает, что капитализм наилучшим образом развивался именно в протестантских страна, Англии, Германии и Америке, жители которых до сих пор славятся своими пунктуальностью, бережливостью и трудолюбием. Менталитет остался, а вера постепенно становилась все менее определяющим фактором в экономических вопросах.

Православие vs протестантизм

Болгария. Если взглянуть на ту же статистику ВВП на душу населения за 2013 год, мы не увидим ни одной православной страны не только в первой двадцатке, но и среди первых сорока стран. На 43-м месте находится Греция , на 45-м — Россия, на 64-м и 69 соответственно — Румыния

Имеем ли мы в данном случае проводить параллели с господствующей в государстве религией и порожденной ей ментальностью? Конечно, необходимо учитывать исторические особенности всех этих стран, но и рассматривая только ментальные категории можно обнаружить много интересного. Православие как наиболее консервативная и ортодоксальная ветвь христианства, не пошла по пути модернизации и рационализации, который выбрал протестантизм.

Если протестантизм осуждал желание быть бедным, считая его сродни желанию быть больным, в православной традиции материальная бедность традиционно противопоставлялась духовному богатству. Профессиональные обязанности для протестанта — это долг и перед богом, и перед обществом, для католика — искупление первородного греха. Для православного труд в первую очередь должен быть духовным, а материальный труд, если он связан с жаждой выгоды или гордыней, признается суетным.