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Молодеющая с годами пара озадачила Сеть
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Молодеющая с годами пара озадачила Сеть 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: lenta
Пользователь Reddit с ником Spooky_Gecko опубликовала две фотографии с мужем и рассказала их историю. История тронула посетителей портала, однако внешние изменения, произошедшие с парой за последние годы, заставили их задуматься о мистике.
Spooky_Gecko показала современный снимок и фотографию десятилетней давности. Она подписала, что десять с половиной лет назад «просто собиралась потанцевать с мальчиком», не подозревая, что ей придется провести с ним всю оставшуюся жизнь.
Читатели треда сошлись во мнении, что спустя десять лет пара стала выглядеть гораздо лучше и даже моложе. Юзеры принялись гадать, что позволило парню с девушкой добиться такого эффекта. «Вампиры», — предположил один из посетителей портала. «Она на самом деле стала моложе. Бенджамин Баттон никого не обманывает!» — пришел к выводу ogres-war-club.
Пользователи также заподозрили девушку в злоупотреблении антивозрастными кремами, а молодого человека похвалили за решение отрастить бороду, которая облагородила его внешний вид.
Впрочем, некоторые отметили, что ничего загадочного в том, что на второй фотографии пара выглядит молодо, нет, ведь первый снимок был сделан в подростковом возрасте, а значит, сейчас молодым людям примерно до 25 лет. Кое-кому показалось, что их нынешняя внешность кажется более привлекательной на контрасте с тем, как они выглядели в прошлом.
«Пубертатный период проехался по вам грузовиком, — иронизирует R4708. —Но в хорошем смысле».
Тред собрал сотни комментариев и одобрительных оценок, выбившись в топ ресурса. Ранее там оказалась аналогичная фотография в стиле «до» и «после», опубликованная кем-то из семьи военнослужащих. Между фотографиями мужа и жены прошло 16 лет, однако на последнем снимке они казались моложе и счастливее, отмечали в сети.
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