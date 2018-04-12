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Ученые выяснили, почему котята такие милые
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Ученые выяснили, почему котята такие милые 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Журналисты The Guardian изучили несколько научных исследований, посвященных этой теме, и выяснили, что дело в инстинктах.
Психологи утверждают, что приматы инстинктивно ищут прикосновения к мягкой шерсти своих сородичей. Кроме того, обезьяны занимаются грумингом — ухаживают за мехом других особей, для них этот жест означает приятную заботу друг о друге. Вероятно, люди испытывают приблизительно те же чувства и инстинктивно реагируют на пушистых животных с особой симпатией.
Но дело не только в шерсти, ведь мыши, крысы и особенно тарантулы также покрыты ей!
Зоолог Конрад Лоренц придумал немецкий термин Kindchenschema, который означает "миловидность". Исследователь пояснял его следующим образом: у людей есть врожденный инстинкт, который заставляет их реагировать именно на особенные черты лица младенцев: непропорционально большие глаза и голову.
Совместив результаты исследований, журналисты пришли к выводу, что котята вызывают симпатию, потому что люди бессознательно реагируют на "детские" черты лица и получают невольное удовольствие от заботы о пушистом животном.
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