Ученые выяснили, почему котята такие милые

Журналисты The Guardian изучили несколько научных исследований, посвященных этой теме, и выяснили, что дело в инстинктах.

Психологи утверждают, что приматы инстинктивно ищут прикосновения к мягкой шерсти своих сородичей. Кроме того, обезьяны занимаются грумингом — ухаживают за мехом других особей, для них этот жест означает приятную заботу друг о друге. Вероятно, люди испытывают приблизительно те же чувства и инстинктивно реагируют на пушистых животных с особой симпатией.

Но дело не только в шерсти, ведь мыши, крысы и особенно тарантулы также покрыты ей!

Зоолог Конрад Лоренц придумал немецкий термин Kindchenschema, который означает "миловидность". Исследователь пояснял его следующим образом: у людей есть врожденный инстинкт, который заставляет их реагировать именно на особенные черты лица младенцев: непропорционально большие глаза и голову.

Совместив результаты исследований, журналисты пришли к выводу, что котята вызывают симпатию, потому что люди бессознательно реагируют на "детские" черты лица и получают невольное удовольствие от заботы о пушистом животном.