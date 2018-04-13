Зачем немецкие СС создали свои суды

Как известно, в спецслужбах времен Второй мировой войны существовала особая военизированная структура, известная как «отряды охраны», или сокращенно СС. Причем фактически это было государство в государстве, у которого имелись свои вооруженные силы, полиция и аналитические центры, был даже собственный суд. Во время Нюрнбергского трибунала СС были признаны преступной организацией.

Отряды охраны

Зародилась эта одна из самых кровавых спецслужб мира в 1923 году, когда несколько преданных фюреру товарищей по борьбе предложили взять на себя его охрану. Впоследствии идея создания отдельной структуры для обеспечения безопасности руководителей Третьего рейха была реализована в 1925 году путем формирования специальных охранных отрядов.

Со временем возглавивший организацию Генрих Гиммлер развил СС в крупную военизированную структуру, имевшую все признаки надгосударственного образования. Сначала предполагалось, что в СС будут отбирать элиту немецкой нации. Согласно критериям, разработанным Генрихом Гиммлером, солдат СС должен был иметь рост не ниже 170 см, обладать арийским происхождением, быть интеллектуально и физически развитым.

Однако в реальности в СС стали набирать рослых, крепких немцев, не обремененных моральными принципами, но беззаветно преданных фюреру.

Сам Адольф Гитлер неоднократно заявлял, что солдаты СС должны беспрекословно выполнять любые его приказы, а если они украдут при этом часы или портсигар, ему на это наплевать. Неудивительно, что члены СС, сознавая свою избранность и безнаказанность, регулярно имели конфликты с полицией.

Свой суд, свои законы

Очевидно, устав постоянно вытаскивать своих подчиненных из различных передряг, Генрих Гиммлер в 1939 году выхлопотал у Гитлера разрешение запретить органам правопорядка арестовывать членов СС. Судить их с этого момента должен был специальный внутренний суд СС.

Юрисдикция обычных немецких судов на членов организации больше не распространялась. В аппарате СС для этих целей было создано специальное Главное судебное управление. Именно эта структура расследовала преступления эсэсовцев, проводила суд и назначала наказание. При этом надо отметить, что суды СС порой выносили достаточно суровые приговоры. Как правило, проштрафившиеся члены организации понижались в звании или отправлялись на каторжные работы, известны также 376 случаев смертной казни. Какие же проступки членов СС вызывали особое негодование у суда организации?

Это не были преступления в классическом их понимании. Строже всего карались гомосексуализм, трусость в бою, сексуальная связь с женщинами, считавшимися расово неполноценными, и мошенничество, наносящее экономический урон организации или ее членам.

За коррупцию — расстрел

Сегодня считается, что руководители концлагерей, состоящие в СС, совершенно безнаказанно творили свои зверства в отношении заключенных. Да, действительно, жизнь последних была полностью в руках нацистских палачей, но не их имущество.

Когда в 1943 году Гиммлеру доложили, что ценности, конфискованные у заключенных, растаскиваются и присваиваются персоналом и руководством концлагерей, разразился грандиозный скандал. На проверку фактов коррупции выехал личный представитель Гиммлера — судья Конрад Морген.

В ходе инспекции в Бухенвальде он вскрыл масштабные хищения и подделку бухгалтерской отчетности. Огромные средства перекочевали не в госбанк Германии, а в карман сотрудников администрации концлагеря и в первую очередь его начальника Карла Коха , который присвоил себе более 100 000 рейхсмарок. Делу был дан ход. Карла Коха приговорили к расстрелу, а в концлагерях по всей Германии начались скрупулезные проверки.

Во время инспекций во главе с Конрадом Морганом были вскрыты факты неслыханной коррупции и возбуждено более 800 уголовных дел. Под следствием оказались все уличенные в воровстве сотрудники концлагерей, независимо от их чинов и званий. Кроме Карла Коха был расстрелян Герман Флорштедт — комендант Майданека, а также ряд других высокопоставленных членов СС из числа администраций концлагерей.