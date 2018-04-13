Что сделали с преемником Брежнева

Одно время Кулакова за глаза называли возможным преемником Брежнева на посту генсека и фактического руководителя СССР. В 1978 году он умер, и обстоятельства его смерти остаются не прояснёнными до конца.

Он был не первым, кого молва прочила на место стремительно стареющего маршала-политрука. В 1975 году американский журнал Newsweek назвал будущим преемником Брежнева первого секретаря Ленинградского обкома Григория Романова

Конечно, это вполне могла быть сознательная провокация с целью дискредитировать Романова как перспективного главу СССР. Однако ещё во время XXV съезда КПСС Брежнев собирался уйти в отставку и рекомендовать 53-летнего Романова на своё место.

Удобные слухи

Суслов, Андропов, Громыко, Устинов и Черненко, бывшие существенно старше Романова и опасавшиеся, как бы он не устроил чистку Политбюро от старцев, убедили Брежнева остаться. А вслед за этим по стране кем-то был пущен слух о том, будто Романов роскошно справил свадьбу своей дочери в Таврическом дворце на царских сервизах, взятых из Эрмитажа . Слух нелепый, но умело растиражированный и поставивший крест на дальнейшем выдвижении Романова.

После этого всё чаще стали упоминать Кулакова как возможного будущего кандидата на роль главы партии и страны. Он был вторым по молодости членом Политбюро после Романова (родился в 1918 году) и в 1960-1964 годах работал первым секретарём Ставропольского крайкома. Под его опекой начал свою карьеру Михаил Горбачёв . В сентябре 1965 года Кулаков был избран секретарём ЦК КПСС, а в апреле 1971 года — членом Политбюро ЦК.

Критика Кулакова

В 1978 году западные политологи дружно заговорили о Кулакове как о преемнике Брежнева. С этим ли было связано ухудшившееся отношение генсека к Кулакову или с чем-то другим — неясно. В июле 1978 года должен был состояться пленум ЦК по вопросам сельского хозяйства, и Кулаков был как раз секретарём ЦК по сельскому хозяйству.

Между тем, делать доклад на пленуме поручили не ему, а председателю Совета министров СССР Косыгину. Кулакова даже не включили в состав комиссии, готовившей текст доклада. В итоге на пленуме отсутствовавшего Кулакова критиковали за неудовлетворительное положение дел в аграрной отрасли.

На следующий день, 5 июля 1978 года, сам Кулаков и его супруга Евдокией отметили на даче сорокалетие своей свадьбы. По свидетельствам всех очевидцев, Фёдор Кулаков был здоров и весел. Таким же он был и вечером 16 июля, после которого заснул и больше не проснулся.

Внезапный паралич сердца

Официальное заключение о смерти, подписанное академиком Чазовым, кремлёвским главврачом-кардиологом, говорило о том, что Кулаков умер от внезапного паралича сердца, хотя сердечными заболевания до этого он не страдал.

В 1969 году у него начался было рак желудка, но Кулакову провели успешную операцию. Вечером перед роковой ночью он сидел на даче с гостями, и по некоторым свидетельствам, был сильно пьян, да и вообще много выпивал последнее время. Так что его внезапная кончина могла быть связана с тем, что накануне он крепко перебрал.

Спустя двадцать с лишним лет в руки бывшего председателя Верховного Совета СССР Лукьянова попал засекреченный отчёт о смерти Кулакова, где говорилось, что он был найден в постели с простреленной головой.

В связи с этим сейчас циркулируют две одинаково недоказуемые версии о неестественной смерти Кулакова: убийство и самоубийство. Одни говорят, что Кулаков не выдержал неожиданно обрушившейся на него опалы, другие отмечают, что он не проявлял никаких признаков моральной подавленности, был всегда настроен бодро и оптимистично.

При этом вторые указывают на странное обстоятельство: в тот же вечер с дачи Кулакова исчезли его врач и охрана. А рано утром 17-го июля, одновременно с членами Политбюро, об этой смерти уже знал Горбачёв, бывший тогда лишь первым секретарём Ставропольского крайкома.

Некоторые не придают значения словам Лукьянова о смерти от пули, однако тоже отмечают неестественный характер смерти. По их мнению, Кулакова во время пирушки могли отравить.

Несколько странным являлось и то, что на похоронах члена Политбюро Кулакова не присутствовали ни Брежнев, ни Косыгин, ни Суслов. А с траурной речью выступил опять-таки всего лишь его преемник на посту руководителя Ставропольской краевой парторганизации Горбачёв.

Другие смерти

Всё выглядело бы не настолько загадочно, если бы смерть Кулакова была единственной в этом роде в то время. Двумя годами ранее, в ночь с 26 на 27 апреля 1976 года, в сходных обстоятельствах — лёг спать и не проснулся — скончался министр обороны СССР, маршал Гречко. Ему было 72 года, но, по словам близко знавший его людей, он также не болел перед смертью ничем опасным.

А спустя два года после кончины Кулакова 4 октября 1980 года в автокатастрофе погиб его ровесник, первый секретарь ЦК компартии Белоруссии Пётр Машеров, бывший партизанский командир. Он отправлялся с инспекционной поездкой по колхозам Минской области, что очень любил делать. Внезапно на скорости более 100 км/ч гружёный самосвал стал обгонять правительственный кортеж, а затем резко свернул на полосу его движения как раз перед машиной Машерова, которая на полной скорости врезалась в самосвал.

Суд признал водителя самосвала виновным в ДТП и приговорил его к 15 годам заключения. В 1985 году по амнистии в связи со смертью генсека Черненко, его освободили, и дальнейшие его следы теряются. Совпадение ли, что гибель Машерова произошла незадолго до пленума ЦК КПСС, где, по некоторым данным, Брежнев собирался рекомендовать ввести его в состав Политбюро?

Находят странные обстоятельства и в смертях Косыгина, Суслова, случившихся чуть позднее. Хотя, конечно, чем старее деятель, тем меньше оснований подозревать неестественный характер его кончины.

В случае с Кулаковым многих настораживает тот факт, что уже в ноябре 1978 года его место секретаря ЦК по сельскому хозяйству занял Горбачёв. А в начале этого года Андропов якобы признавался Чазову, что не знает, как бы ему перетащить на работу в ЦК такого перспективного человека, как Горбачёв.