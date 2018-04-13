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В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра
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В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра 

Рамблер 7 часов назад
Фото: wikipedia.org
Ученые предполагают, что животное могло достигать 24 метров в длину. Возможно, это самое большое существо, когда-либо жившее на Земле.
Ученые исследовали кости древнейшего морского хищника, найденные палеонтологом-энтузиастом Полом де ла Саллем в 2016 году в Лилстоке, графство Соммерсет. Сначала де ла Салль решил, что это крупная древняя порода, однако, внимательно ее изучив, пришел к выводу, что перед ним часть челюсти огромного ихтиозавра.
Dean Lomax, The University of Manchester
Сравнив находку палеонтолога с другой окаменелостью ихтиозавра, недавно обнаруженной в Канаде, эксперты заключили, что конкретно этот морской хищник, которому принадлежала часть челюсти, найденной де ла Саллем, был настоящим гигантом даже среди своих далеко не маленьких сородичей.
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