В Англии обнаружены кости гигантского ихтиозавра

Ученые предполагают, что животное могло достигать 24 метров в длину. Возможно, это самое большое существо, когда-либо жившее на Земле.

Ученые исследовали кости древнейшего морского хищника, найденные палеонтологом-энтузиастом Полом де ла Саллем в 2016 году в Лилстоке, графство Соммерсет. Сначала де ла Салль решил, что это крупная древняя порода, однако, внимательно ее изучив, пришел к выводу, что перед ним часть челюсти огромного ихтиозавра.

Dean Lomax, The University of Manchester

Сравнив находку палеонтолога с другой окаменелостью ихтиозавра, недавно обнаруженной в Канаде, эксперты заключили, что конкретно этот морской хищник, которому принадлежала часть челюсти, найденной де ла Саллем, был настоящим гигантом даже среди своих далеко не маленьких сородичей.