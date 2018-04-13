Как парились в банях наши предки

Впервые упоминания о бане встречаются у Геродота Галикарнасского в V веке до н.э. Древнегреческий историк очень подробно описал первые бани у скифов. Они были кочевниками, поэтому «строили» переносные бани из 3-х воткнутых в землю шестов, обтянутых по периметру войлоком.

Скифы парились с коноплей

Внутри первобытной бани — «мыльни» — стоял раскаленный чан с камнями, которые и создавали жар. Помещение было очень тесным и приземистым. В него нужно было буквально влезать, согнувшись. Отсюда и второе название бани — «влазня».

На горячие камни, как и сейчас, плескали воду. Так она прогревалась для мытья и заодно заполняла влазню мокрым паром. Чтобы жар был еще круче, на мокрые камни сыпали семена конопли. Скифы обильно потели, скребли тела золой или мокрыми кожаными ремнями.

Мытье наших предков было чем-то средним между процессом парения и барахтаньем в золе и собственной грязи. Но в походных условиях эти банные процедуры были незаменимы. Позднее, когда предки славян стали вести более оседлый образ жизни, они начали строить приземистые избушки из дерева.

Баня по-черному, или как помыться в копоти

Деревянные бани сначала строили без дымохода. «Вытяжкой» служили щели в окнах, затянутых бычьим мочевым пузырем. Вся копоть от сожженных углей под чаном с камнями наполняла помывочное помещение. Стены внутри были черными от сажи.

Так выглядела «баня по-черному». Несмотря на экзотическое устройство она неплохо справлялась с требованиями гигиены того времени. Только приблизительно к IX-X векам бани стали оборудовать трубой, вместе с которой уходила и копоть. Так славяне научились мыться в чистом помещении.

Как мылись тогда

Общественные бани начали строиться гораздо позднее и только в крупных городах. Изначально мытье в бане было делом сугубо семейным. Мылись все вместе: мужчины и женщины, взрослые и детвора.

Затапливать баню отдельно для баб и мужиков никому даже в голову не приходило. Славяне не связывали понятие бани со стыдом. Мыться-париться всем вместе было в порядке вещей. Да и практичнее это: не так много дров нужно для растопки бани для всех.

Парилка и помывочный зал тоже были объединены. Мытье, охаживание березовыми вениками и наслаждение горячим паром представляли собой один сплошной, непрерывный процесс. Зимой он обязательно заканчивался нырянием в снег или прорубь (если рядом была река).

Священное действие

Иностранцы считали русскую баню обителью разврата. Сами славяне любили «мыльню» за здоровье и чистоту, которую она давала. С ней было связано и понятие гостеприимства. Порядочный хозяин дома обязательно затапливал баню для дорогого гостя.

В этих же постройках женщины рожали детей. Перед важным событием топили баню только женщины и только пользовавшиеся уважением. Мужчин к священному действу не допускали. Когда помещение было не занято, бабы с удовольствием использовали его и для гаданий.

Иногда это место использовалось и для скрытого убийства. В бане могли запереть врага и сжечь его вместе с самой деревянной постройкой. Именно так сделала княгиня Ольга с древлянскими послами, предложившими ей стать супругой их вождя.

«Нечистое место»

Поскольку баня ассоциировалась с такими таинственными для предков процессами, как зачатие, рождение детей и гадание, ее считали местом «нечистым». Здесь «смывали грехи», очищали тело, следовательно, нечто дурное оставалось в пределах этих стен.

По верованиям славян в бане жил дух — банник. Он считался существом злым, способным уморить человека, который к нему неуважительно относится. Банника полагалось задабривать специальными присказками-уговорами. По значимости он был даже важнее домового.

Есть ли польза от русской бани

На Руси всегда считалось, что баня дарит здоровье и укрепляет дух. Современная медицина предупреждает, что горячий мокрый пар полезен только здоровым людям. Гипертоникам и сердечникам вход в баню закрыт, поскольку она создает повышенную нагрузку на сердце и сосуды.

Не стоит париться и тем, у кого есть варикоз. Банные процедуры могут только усугубить проблему. Крайне не рекомендуется посещать парную и беременным, особенно в первом и третьем триместре беременности. Баня — слишком суровое испытание для организма будущей матери и плода. Даже недолгое пребывание в горячей влажной среде может привести к выкидышу.

Но если у человека нет перечисленных противопоказаний, ему стоит посещать баню раз в месяц-два. Для здорового организма русская баня сравнима с часовой тренировкой на велотренажере или пробежкой. Однако, чаще париться не стоит: организм привыкает к нагрузке и перестает на нее реагировать.