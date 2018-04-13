Мужчину не пустили в самолет из-за имени

53-летний Ник Мидс хотел отметить с женой, 49-летней Шарлоттой, годовщину свадьбы. В честь этого события пара решила отправиться на Бали. Они приобрели прямые билеты из Лондона до главного города Бали Денпасара. Вместе с Ником и Шарлоттой должны были полететь трои их детей.

В результате билет на каждого в один конец обошелся в 1 000 долларов. Билеты заказывали через агентство. Но Шарлотта всегда называла мужа, которого зовут Николас, его кратким именем Ник. На автомате именно это имя она внесла в форму.

Впрочем, семья быстро опомнилась и послала запрос в агентство с целью узнать, не будет ли каких-то проблем на борту. Агентство связалось с авиакомпанией, и перевозчик попросил Ника прислать всю информацию о себе, которая бы подтвердила, что Николас Мид и Ник Мид — один и тот же человек. Разумеется, семейство отправило им все данные.

Nick Meads (Facebook)

Каково же было удивление Мидов, когда Нику, уже получившему посадочный талон, отказали в перелете. Вердикт авиакомпании гласил, что имена Ник и Николас «принципиально разные». Тогда мужчина попытался купить новый билет на тот же борт, но и в этом ему было отказано под предлогом, что мест нет. В качестве альтернативы ему предложили только первый класс.

В итоге мужчина заплатил порядка 2 000 долларов за перелет другими авиалиниями. И в Денпасар прибыл на 12 часов позже супруги. Самым неприятным для семьи оказался тот факт, что не только место Ника туда-обратно было свободным, но также и ряд других кресел в салоне.