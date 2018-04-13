Найдены кости, которые меняют человеческую историю

В Саудовской Аравии в пустыне Большой Нефуд обнаружены кости человеческих пальцев, возраст которых составляет 90 000 лет. И ученые считают, что это меняет понимание того, как население Земли распространялось по планете.

На сегодняшний день эти кости — древнейшие ископаемые homo sapiens, найденные за пределами Африки. Исследования, опубликованные в журнале Nature Ecology and Evolution показывают, что Нефуд, который сегодня является океаном из песка, когда-то давно был гостеприимным местечком, и здесь были кишащие животными места и пресноводное озеро.

В чем основное достижение находки? Дело в том, что считается, что наш вид впервые появился в Африке примерно 3000 000 лет назад. Ранее предполагалось, что homo sapiens покинул Африку лишь 60 000 лет назад, при этом передвигался в новые земли, путешествуя вдоль береговых линий, которые позволяли ему все время иметь доступ к морским ресурсам.

Но фаланга, обнаруженная в Саудовской Аравии, указывает на то, что наш вид покинул Африку гораздо раньше, а кроме того, что люди перемещались не только вдоль моря, но и по внутренней части суши.

Также в пустыне были найдены и каменные орудия труда, которые использовали охотники-собиратели. И тут было, на кого охотиться: здесь обнаружены многочисленные окаменелости животных, в том числе бегемотов, дикого скота, антилоп, страусов и некоторых хищников.

Теперь ученые задаются вопросом, что стало с потомками этих древних людей. Точно известно, что в один прекрасный или не очень день климат стал меняться, постепенно благодатная почва превращалась в пустыню.

В итоге население вымерло? Ушло дальше на юг Аравии, где даже сегодня есть горные районы с довольно высоким количеством осадков, или в прибрежные зоны, орошаемые муссонными дождями? Или же именно эти люди под влиянием засухи отправились колонизировать Европу?