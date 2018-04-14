Какие народы жили до казаков на Дону

Донские казаки доподлинно известны с середины XVI века. О происхождении казаков, и в частности донских, выдвинуто много противоречивых версий. Первое имя донского казака, известное из источников — Сары-Азман — очевидно, тюркское. Правда, вскоре становятся известны и славянские имена казаков. Вероятно, в сложении донского казачества принимали участие разные народы. Помимо переселенцев из русских земель, среди казаков были и потомки народов, прежде живших в придонских степях.

Само же название Дон, как предполагает большинство лингвистов, по происхождению иранское. Иранскими были древнейшие известные здесь в истории народы. И жили они довольно долго, сменяя друг друга. Первым народом на Дону, имя которого дошло до нас, были киммерийцы. Геродот (V в. до н.э.) сообщал, что киммерийцы прежде занимали всю страну, где в его время проживали скифы. Под натиском скифов киммерийцы ушли в Малую Азию. Некоторые исследователи видят в имени киммерийцев сходство с именем германского либо кельтского племени кимвров, напавшего на Рим в конце II века до н.э., и, во всяком случае, не считают его иранским.

Скифы во времена Геродота жили от устьев Истра (Дуная) на восток до Танаиса. Описание Геродотом географии Скифии сделано добросовестно и позволяет надёжно идентифицировать большинство объектов. Так, Танаис это Дон ниже впадения в него Северского Донца плюс сам Северский Донец. Такое отождествление не должно удивлять. Ведь что есть главная река, а что приток, всегда устанавливалось субъективно. Дон же выше впадения Северского Донца также был известен Геродоту и назывался им Сиргис. Он располагался уже за пределами страны скифов.

Восточнее скифов жили сарматы — тоже, как и скифы, ираноязычный народ. Согласно античным источникам, примерно в III веке до н.э., сарматы вытеснили скифов из большей части их страны. Господство сарматов в приазовских степях длилось до III века н.э. В I веке н.э. среди сарматов в Приазовье и на Кубани выделился народ аланы. Некоторые источники знают их под именем роксоланы. Это ещё в XIX веке дало начало гипотезам, согласно которым роксо-аланы — двойное имя, от двух народов — россов и аланов. Роксоланы получались, таким образом, предками древних русов. В наше время такое отождествление вновь получает подкрепление в версии, что русы исходно — ираноязычный народ.

В III веке н.э. господствующим народом в бывшей Скифии стали германоязычные готы. Они разделялись на две ветви и подчинили себе здешние племена. Западная ветвь (вестготы или визиготы) обитала к западу от Днепра, восточная (остготы или остроготы) — между Днепром и Доном. Наивысшего могущества держава остготов достигла в правление Германариха в последней трети IV века, после чего наступил её крах. В это время через Дон пролёг один из путей Великого переселения народов, по которому пришло азиатское племя гуннов (тюркского или финно-угорского происхождения, историки продолжают спорить об этом).

Гунны разгромили готов и вынудили их к переселению в земли Римской империи. В V веке гунны сами начинают походы на Западную Европу и увлекают за собой оставшуюся часть готов и аланов (а также, предположительно, славян, ещё неизвестных под этим именем). Готское население в Причерноморье и Приазовье исчезает, за исключением Крыма, где поселения готов известны до XV века включительно. В Третьем рейхе ведомство А. Розенберга родило теорию, согласно которой донские казаки были потомками готов.

После гуннского нашествия господствующими на Дону надолго становятся сменявшие друг друга тюркоязычные народы: авары, болгары, хазары, печенеги, половцы, пока очередь, наконец, в XIII веке не доходит до татар. Во времена Хазарского каганата (VII-Х века) цивилизация в Подонье достигает наивысшего расцвета. Здесь существуют города, развивается интенсивная торговля со славянскими землями, с Северной и Западной Европой, с Византией и со странами арабо-мусульманского Востока. Есть гипотезы, связывающие этноним «казаки» с этнонимом «хазары». Но характерно, что арабские географы называют в это время Дон «рекою славян», что явно указывает на численно преобладавший уже в то время этнос по его берегам или, во всяком случае, на его активную роль в экономической жизни Подонья.

В конце Х века русский князь Святослав нанёс сокрушительный удар по Хазарии. Это государство переживает упадок, и в донских степях начинают хозяйничать печенеги, а вскоре половцы. Однако городская жизнь, как показывают данные археологии, не замирает окончательно. Более того, после включения этих земель в Золотую Орду экономическая активность и торговля в них возрождаются.