«Царь-бомба»: «Кузькина мать» для США

30 октября 1961 года в 11 часов 32 минуты над Новой Землей на высоте 4000 м была взорвана самая мощная водородная бомба за всю историю. «Царь-бомба» стала главным аргументом СССР в противостоянии с США на мировой арене.

Загадочная «мать Кузьмы»

Помимо «царственного» прозвища АН602 получила кличку и попроще — «Кузькина мать». В одном из своих публичных выступлений незадолго до испытаний Никита Хрущев пообещал: «Мы еще покажем Америке кузькину мать!». Никита Сергеевич, который уже знал о готовящемся взрыве, пугал американцев не зря — на тот момент в США самая мощная бомба уступала АН602 по взрывной силе в четыре раза.

Миф о 112 днях

Атомный город

Работала группа ученых, создавших самое мощное термоядерное оружие, в закрытом городе, переименованном из исторического Сарова сначала в «Кремлёв», потом в «Арзамас-75», и только в 1966 году — в «Арзамас-16». С 1947 года поселок Саров стал закрытым городом, исключенным из состава Мордовской АССР, и местом, где проводились самые засекреченные ядерные исследования. В 1952 году тут был создан Саровский государственный физико-технический институт, а в 1961 — «Царь-бомба».

Стихия разрушения

30 октября «супербомбу» поднял в воздух самолет ТУ-95. Испытания проводились над Новой землей в районе губы Митюши — над ядерным полигоном «Сухой Нос». Самолет пилотировал летчик Андрей Дурновцев. На высоте десяти с половиной тысячи метров бомбу сбросили на парашюте, и на высоте четырех километров произошел запланированный взрыв.

Результаты превзошли все ожидания: взрывная волна обежала вокруг земного шара трижды, поднялся «гриб» высотой почти 64 километра и диаметром почти 40 километров. Самолет-носитель, успевший улететь на 39 километров, тряхнуло, и некоторые внешние детали оплавились. Акустическая волна была так сильна, что докатилась до острова Диксон и выбила окна в домах. В радиусе сотен километров от взрыва была нарушена радиосвязь в течение часа. Вспышку видели в Норвегии, Гренландии и даже на Аляске. Кроме того, на расстоянии ста километров излучение вызывало ожоги третьей степени — пострадали от этого, в основном, оленьи стада ненцев. По самым скромным подсчетам, взрыв такой силы мог в одну секунду полностью уничтожить Париж.

Гнев духов

Все, что было связано с подготовкой бомбы и взрывом, держалось в секрете. Однако, свидетели все же нашлись: кочующие со своими оленями по тундре ненцы. По свидетельству участников испытаний, ненецкие старейшины, которые видели вспышку яркого света, решили, что это гневается древний дух, который стремится вырваться из подземной тюрьмы наружу. Местное партийное руководство получило задание не разуверять ненцев в этой версии, и отложить «борьбу с шаманизмом». Между тем, все олени, которые оказались к эпицентру ближе, чем на 700 километров, погибли.

Бомба мира

Взрыв АН602 стал для СССР веским аргументом в международной политике: с таким оружием массового поражения не считаться было нельзя. По одной из версий, именно ядерный потенциал «Царь-бомбы» помог мирно разрешиться в 1962 году Карибскому кризису — Хрущев убрал с Кубы ракеты, а Кеннеди обещал не притеснять социалистический рай Фиделя Кастро . Неизвестно, разрешилась бы ситуация так благополучно, не знай американский президент о том, что у Хрущева есть бомба, способная уничтожить на земле все живое. Хотя в итоге АН602 так и не пошла в производство.

Судьба Сахарова

Андрей Дмитриевич Сахаров, который возглавлял группу ученых-разработчиков под началом Игоря Курчатова, видел в «супербомбе» залог мира, надеясь, что угроза применения такого мощного оружия сведет на нет все мировые конфликты.

За работу над водородной бомбой он получил медаль Героя Социалистического Труда и Сталинскую и Ленинскую премию. Но именно желание, «чтобы бомбы взрывались лишь над полигонами и никогда над городами», и привело Сахарова к разрыву отношений с властью. В 1968 году в одной из зарубежных газет появилась статья Сахарова ««Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Брежнев такого простить не мог, и академик сразу же был снят с работ на всех секретных объектах.