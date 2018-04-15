Как Тэтчер повлияла на Горбачева

В свой книге «Искусство управления государством» первая женщина-премьер Великобритании в открытую говорит о победе в Холодной войне с СССР. По её мнению, это стало возможно благодаря англосаксонскому союзу Соединённого Королевства и США, которым сообща удалось отстоять «христианские ценности».

В деле борьбы со сверхдержавой дипломатия «железной леди» стала таким же оружием, как и экономическая мощь и гонка вооружений.

Бастион цивилизации

Маргарет Тэтчер возглавила правительство Её Величества в мае 1979 года. С этого момента и без того непростые отношения Великобритании и СССР начали заметно ухудшаться. Премьер-министр по своим взглядам на внешнюю политику полностью соответствовала амплуа консервативного лидера: коммунисты для неё были бескомпромиссными противниками.

Так, правительство провело через Палату общин пакет санкций после ввода советских войск в Афганистан. Более того, Тэтчер добилась приостановления выполнения соглашения о кредите СССР, рассчитанного на 5 лет. Эти недружественные меры дополнялись почти полным прекращением культурного и научного обмена, а также консультаций на уровне министров иностранных дел.

В 1980 году консерваторы развернули кампанию по бойкотированию Олимпиады в Москве, причём здесь они столкнулись с лейбористами , считавшими, что смешивать политику и спорт недопустимо.

В январе 1981 года новым президентом США стал республиканец Рональд Рейган . По своим экономическим и политическим взглядам он был очень близок Тэтчер, однако президент пошёл дальше, говоря о «священной войне против коммунизма» и называя Советский Союз «империей зла».

Детищем Рейгана был проект масштабного довооружения страны ввиду советской угрозы и, в частности программа Стратегической оборонной инициативы, запустившая новый виток Холодной войны. Таким образом, политика правительства Тэтчер оказалась полностью созвучной устремлениям нового американского президента.

Однако к 1984 году в обеих странах начали возникать опасения, что ярая антисоветская риторика и гонка вооружений может привести к настоящей «горячей войне» с Советским союзом, поэтому чтобы успокоить избирателей обоим политикам пришлось поубавить пыл.

Так, например, когда в 1983 году Консервативная партия вновь одержала победу на выборах, Тэтчер заявила о желании добиться «широкого взаимопонимания» с СССР по вопросам мира и безопасности.

Леди и товарищ

Возможность начать претворять свои планы в жизнь представилось Тэтчер очень скоро: в начале 1984 года она отправилась в Москву на похороны Андропова. Уже тогда стало ясно, что Советский союз ждут перемены, нужен был только человек, который эти перемены мог обеспечить. Считается, что именно во время визита, связанного с похоронами, «железная леди» познакомилась с молодым по меркам советской элиты Михаилом Горбачёвым

Выходец из Ставрополья, бывший в фаворе у Андропова и Громыко и выстроивший хорошие отношения со всеми видными функционерами, казался вполне возможным претендентом на кресло генерального секретаря.

Более того, уже в 1984 году стало известно, что у нового советского лидера, Константина Черненко серьёзные проблемы со здоровьем и что он, по-видимому, руководит страной с больничной койки.

Несмотря на то, что в 1984 году Советский Союз, возглавляемый Черненко бойкотировал олимпиаду в Лос-Анджелесе, оживились контакты с западными странами. В декабре 1984 года Лондон в составе делегации Верховного Совета посетил Михаил Горбачёв, который теперь продвинулся на «второе место» в Политбюро.

Между Тэтчер и Горбачевым состоялись переговоры в поместье Чеккерс, в ходе которых политики обсудили важные вопросы разоружения и финансового сотрудничества. В ходе беседы Горбачев буквально оказался «под обстрелом» обвинений в нарушении прав человека. «Товарищу номер 2» не удавалось парировать нападки «Железной леди», прославленной своим мастерством парламентских дебатов.

Более того, Тэтчер удалось развернуть беседу в русло необходимости прекращения ядерной гонки, причём речь о сокращении арсенала Великобритании не шла. Исследователи по-разному оценивают эту встречу: выдвигаются версии, что Горбачёв тогда «получил одобрение Запада» или буквально был «завербован» британским премьером.

Однако не оставляет сомнений другая оценка: откровенное обсуждение многих проблем стало поворотным моментом в отношениях СССР с Западом. Более того, встреча в Чеккерс положила начало личной симпатии между двумя политиками: позднее, за 5 лет они проведут в общей сложности 30 часов в переговорах друг с другом.

«Человек, с которым я могу вести дела»

В те годы между Тэтчер и Рейганом велась активная переписка, в которой лидеры делились своими взглядами на настоящее и будущее мира. Именно в письме Рейгану Тэтчер отметила, что Горбачев «не глуп» и «наделён шармом и чувством юмора». Кроме положительных качеств она также упоминает главную слабость оппонента: неготовность к обсуждению вопроса прав человека.

Именно на этом поле Тэтчер удалось удержать победу над будущим советским лидером: стремление сделать общество СССР более открытом станет одним из лозунгов политики Гласности, продвигавшейся Горбачёвым. Общий вердикт Тэтчер относительно «товарища номер 2» был таков: «это тот человек, с которым я могу вести дела».

Несмотря на успех при Чеккерс, усилия Тэтчер едва не были сведены на нет скандалом с Гордиевским, когда этот видный сотрудник КГБ бежал из СССР при помощи британских агентов и дипломатов. Данные, переданные Гордиевским, вызвали настоящий дипломатический кризис, спровоцировав высылку 31 советского дипломата из Лондона и 25 английских дипломатов в ответ.

Тэтчер здесь рассчитывала использовать свое влияние на Горбачёва, уже возглавившего страну: британский премьер убеждала генерального секретаря выпустить из СССР семью перебежчика Гордиевского. Однако здесь советский лидер проявил неожиданную стойкость, отказав «железной леди». Несмотря на осложнения, в самый разгар кризиса Горбачев направил Тэтчер поздравления по случаю дня рождения с пожеланием продолжения диалога.

Диалог действительно был продолжен: в 1986 году министр иностранных дел Шеварнадзе посетил Лондон. В ходе визита был подписан целый ряд соглашений, касавшихся морского и экономического сотрудничества, а также научных и культурных обменов. Параллельно с этим в 1986 году Горбачёв встречался с соратником Тэтчер, Рейганом, в Рейкьявике.

Предложения советского генерального секретаря о разоружении были слишком радикальными для американского президента, он попросту не знал, что ответить. Вопросы разоружения стали доминантой международной деятельности Горбачёва, причём его смелые идеи о последовательном полном отказе от ядерного оружия во многом «распалялись» живой поддержкой со стороны Маргарет Тэтчер.

Так, во время визита в Москву в 1987 году, британский премьер предложила сократить стратегические арсеналы СССР и США на 50%.

Во многом именно влияние и поддержка Тэтчер сделали возможным договор РСМД-1, согласно которому все ракеты США и СССР средней и меньшей дальности в Европе подлежали вывозу и уничтожению. Тэтчер удалось уловить в Горбачёве желание быть новатором, лидером построения нового мира.

Честолюбие генерального секретаря и желание продемонстрировать «новое лицо» советской внешней политики имели двоякий эффект: с одной стороны, опасность прямого конфликта в Европе сводилась на нет, и официально был возобновлён процесс масштабного разоружения.

С другой стороны, новый курс СССР, поддержанный и направляемый Тэтчер, привёл к ослаблению позиций страны, спокойно взиравшей на «бархатные революции» в социалистическом блоке и на объединение Германии.

Умело выстроив свой диалог с советским лидером и используя его амбиции, «железная леди» нанесла СССР удар больший, чем вся мощь американской разведки.