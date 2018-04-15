Почему Александру Невскому удалось выиграть

В марте 1256 года через 14 лет после поражения немецких феодалов на Чудском озере римский папа Александр IV изданной буллой призывал католиков к новому крестовому походу против «язычников» северо-восточной Европы.

В своих проповедях папа убеждал христиан Швеции, Норвегии, Дании, Готланда, Германии и Польши поддержать эту богоугодную идею. Впрочем, привлечь к походу большие силы не удалось. На призыв Ватикана откликнулась лишь Швеция, у которой были свои счеты с Новгородом.

Как сказано в летописи, «придоша Свей и Емь и Сумь и Дидман со своею волостью и множество [рати], и начаша чинити город на Нарове». Здесь речь, по всей видимости, шла о попытке шведских рыцарей возвести опорный пункт на границе Водской земли и лишь затем, имея в тылу готовую крепость, приступить к постепенному покорению води, ижоры и карел.

Постройка крепости в устье Наровы на восточном берегу для жителей Новгородской Республики уже была актом агрессии. Власти Новгорода разгадали планы завоевателей и приступили к сборам ополчения. Александра Ярославича в то время в Новгороде не было, а поэтому к нему послали гонцов с просьбой прийти с «низовскими» полками.

Масштабные военные приготовления русских были замечены шведами и, рыцари, скорее всего опасаясь неблагоприятного исхода сражения поспешили покинуть столь отдлаленные земли. Кроме этого, наемные отряды финнов и чуди-эстов, составлявшие более половины шведского войска, казались крестоносцам весьма ненадежными союзниками. Так, Александр Невский только одним видом венных сборов добыл себе столь важную стратегическую победу.