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Барсук выгнал всех из замка, в котором решил жить
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Барсук выгнал всех из замка, в котором решил жить 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos.com
Переполох случился в одном из шотландских замков, открытом для туристов. Внезапно вход в подземелье богатого имения был закрыт. Администрация тут же принесла свои извинения, опубликовав в соцсетях пост, что имение атаковал «злобный барсук», из-за чего и пришлось закрыть часть экспозиции.
Животное было обнаружено ранним утром. Сотрудники музея заметили, что кладка в тоннеле, который идет из подземелья, осыпалась, кроме того, рядом с этим местом образовалась кучка земли. Когда они попытались продвинуться подальше, к эпицентру событий, их без почтения встретил барсук, который явно не был готов делить территорию с «чужаками».
Wikipedoa Commons
Работники замка вызвали специалистов по дикой природе, которые предположили, что барсук прибыл из окрестных лесов. Вероятнее всего, животное просто потерялось. Долгое время его пытались выманить из замка при помощи кошачьей еды меда, но барсуку так понравилось в новом месте, что уже больше суток он не ведется на вкусняшки и продолжает разорять кладку в замке 1530 года постройки.
Вход для посетителей в эту часть исторического комплекса пока закрыт.
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