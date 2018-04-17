Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу

О катастрофе, произошедшей весной 1972 года на просторах Светлогорска, власти СССР умалчивали почти 30 лет. Тогда на детский сад упал военный самолет, вследствие чего оборвались жизни 35 граждан, но трагедию моментально засекретили от широких масс.

16 мая 1972 для Светлогорска началось обычно, разве что было более туманно, чем в другие дни. Воспитанники детсада санатория «Светлогорск» традиционно вели подготовку к обеду, вернувшись перед этим с прогулки.

Сам детсад собой представлял насчитывавшее два этажа здание, посещали которое 25 детей. Многие жители в тот период времени мечтали пристроить сюда свое чадо, но было это не так просто, поскольку местно считалось «элитным».

Преимущественно посещали дошкольное учреждение дети сотрудников полиции, главврачей и других граждан высокого статуса.

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В районе полудня того же дня из аэропорта Храброво, что в Калининграде, вылетел Ан-24Т военного назначения. Целью полета являлась настройка радиотехнической аппаратуры. В частности, руководство Калининградской области намеревалось обеспечить проверку функционирования береговой системы слежения, поскольку тогда отмечалось учащение ЧП с незаконным проникновением на просторы Союза частных воздушных судов из капиталистических стран.

Ближе к 12:30 Ан-24Т оказался в густом тумане, накрывшем Светлогорск. Двигался он на слишком небольшой высоте, поэтому в какой-то момент крыло задело верхушку сосны и разлетелось. Протянув еще порядка 200 метров, воздушное судно на скорости влетело в детсад, уничтожив второй этаж.

Первыми жертвами оказались две ученицы старших классов, находившиеся на улице. Поскольку их задело парами авиационного топлива, подростки загорелись, но все же выжили. Топливо заливало все вокруг, поэтому здание быстро загорелось, и из находившихся в учреждении выжили только двое. Авиакатастрофа унесла жизни 24 детей, шести членов экипажа Ан, а также двух пассажиров и трех сотрудников детсада.

На сутки в городе ввели режим ЧС, были отключены телефоны и даже электричество, а местным запретили покидать свои дома. За несколько часов место аварии очистили от завалов, и как только тела погибших нашли, остатки здания сравняли с землей. Вместо детсада здесь появился небольшой сквер.

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Похоронили детей и воспитателей в одной братской могиле, притом проходило все «тихо», в тот день даже отменили рейсы электричек и перекрыли движение по трассе от Калининграда в Светлогорск, чтобы огласке была сведена к нулю.

Впрочем, на кладбище собрались тысячи граждан, но власти запретили делать фото, хотя все же несколько кадров удалось получить. О произошедшем нигде не заявлялось, дело по факту тоже не возбуждали, а расследование протекало под грифом «совершенно секретно».

Собранные материалы, между тем, так никогда и не были обнародованы. Жители города в случившемся обвинили пилотов, считая, что те были пьяны. Однако наиболее вероятной причиной называют неисправность установленного на Ан-24Т высотомера. В частности, перед вылетом на самолет установили прибор с Ил-14, но перед этим его никто не испытал. Погрешность до 70 метров отметили уже после инцидента.

Сейчас же на месте аварии стоит небольшая часовня, которая здесь появилась еще в 1994 году.