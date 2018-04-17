Что делали русские дворяне в приступах страсти

Одного взгляда на танцующую гавот 20-летнюю панночку хватило цесаревичу Константину Павловичу Романову , чтобы отказаться от трона и исключить своих потомков из претендентов на российский престол. По воспоминаниям Вяземского, польская графиня Жаннетта Грудзинская «не была красавицей», но ее гибкий стан «облекала нравственная свежесть и чистота».

Как только Синод в 1820 году дал добро на развод с первой женой, Анной Федоровной, которая, к слову, давно мечтала разойтись с нелюбимым супругом, Константин Павлович тайно обвенчался с Жанеттой. Тремя годами позже провозглашенный император отказался от престола в пользу младшего брата Николая (будущего царя Николая I).

Правда, злые языки утверждали, что причиной стал не морганатический брак, а панический страх повторить судьбу убитого заговорщиками отца. Семейная жизнь отрекшегося царя и польской графини не была гладкой, но умерли они почти в один день.

От любви до тюрьмы

Судьба успешного адвоката, дворянина, владельца собственной юридической конторы, примерного мужа и отца троих детей Доната Прилукова могла сложиться удачно, если бы на его пути не повстречалась графиня Мария Тарновская.

Нескольких строк любовного письма от этой роковой женщины хватило, чтобы мужчину «понесло». Он снял для любовницы особняк, а однажды, по её приказу, прыгнул на глазах «всей светской Москвы» на сцену из театральной ложи прямо посредине спектакля.

Чтобы любимая ни в чем себе не отказывала, он тратил на её прихоти по 4 тысячи в месяц. Постепенно влез в долги, стал брать из денег клиентов, похитил доверенные ему 80 тысяч и сбежал с любимой в Алжир.

Он даже согласился помочь в устранении одного из любовников Марии. Не будучи ни заказчиком, ни исполнителем, адвокат в итоге получил больше всех из обвиняемых — 10 лет каторги.

До самой смерти

Имя известной балерины Матильды Кшесинской непременно ассоциируется с мужчинами дома Романовых. Но из всех ее любовников настоящие безумства совершал только один — князь Сергей Михайлович. Вероятно потому, что только он её любил.

В самые трудные моменты он поддерживал её не только дружеским участием и пылкими объятиями. Будучи по натуре человеком замкнутым, великий князь испытывал к возлюбленной огромную привязанность. На протяжении многих лет он опекал её, делая все необходимое, чтобы творческая судьба балерины сложилась безупречно.

В 1906 году Сергей Михайлович купил для пассии шикарный особняк в Стрельне. Распорядился построить при нём автономную электростанцию и коровник, так как Матильда очень любила парное молочко. Правда, ходили слухи, что как член Совета гособороны Романов «отщипывал» на создание «великолепия» для обожаемой женщины из бюджета на военные расходы.

После разрыва с Матильдой Сергей Михайлович так и не женился, до конца жизни сохраняя верность любимой. Когда в 1918 году его тело подняли из шахты в Алапаевске, где великий князь был расстрелян большевиками, он сжимал в руке золотой медальон с портретом балерины.

Полцарства за коня

Один из самых завидных женихов XIX века, меценат, заказавший Брюллову «Последний день Помпеи», Анатолий Демидов решил во что бы то ни стало жениться на принцессе Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I.

На пути к этой цели стояли два препятствия — отсутствие княжеского титула и бедность невесты. Правда, эти преграды наследник двух богатейших семей русских промышленников Строгановых и Демидовых устранил с лёгкостью.

Демидов купил княжество Сан-Донато вблизи Флоренции, а вместе с ним — и титул. Чтобы отец невесты, экс-король Вестфалии Жером Бонапарт собрал приличное приданное для дочери, Демидов выкупил у него небольшую коллекцию драгоценностей за миллион франков, хотя украшения не стоили и 240 тысяч.

Люблю до слёз

О роковой красоте Елизаветы Шабельской, актрисы, журналистки, аферистки и интриганки, европейское общество слагало легенды. Как пишет Лев Лурье , из её любовников — банкиров, финансистов, миллионеров можно было сформировать Госдуму

Неудивительно, что директор торгового департамента Владимир Иванович Ковалевский буквально потерял голову. Они встретились на Нижегородской выставке 1896 года, и ранее соблюдавший правила приличия женатый Ковалевский не смог устоять перед «одной из самых диких женщин, которых когда-то рождало русское интеллигентное общество».

После выставки Шабельская вернулась к мужу в Берлин, но поклонник забрасывал её страстными письмами, умолял вернуться, а в качестве доказательств нежных чувств высылал крупные суммы денег. Он клялся отдать «любимой девочке» и «звездочке» всю жизнь и умолял спасти его, «исполосованную жизнью собаку».

Новый 1897 год Шабельская встречала уже в Петербурге в квартире из 12 комнат, которую снял для неё воздыхатель. Более того, она поселила в «храме любви» доктора, который спасал ее от зависимости к морфию, а Ковалевский «добывал» для своего соперника «хорошее место».

Влиятельный чиновник хлопотал об открытии газеты «Народ», чтобы сделать «главным автором» «дорогую Эльзас», подарил ей 28 десятин земли, а затем и собственный театр. В свете их называют «супругами».

Дальше — больше. Он долгое время закрывал глаза на то, что его «супруга» буквально торговала местами от его имени, брала взятки и принимала подарки, использовала подложные векселя.

Любовнице — имения, её мужу — должность

Бравый офицер и правая рука Екатерины Второй князь Григорий Потёмкин отличился во многих битвах, но одной из его амурных побед, несомненно, можно считать покорение очаровательной графини Софии Потоцкой. В ней князя восхищало всё — и божественная красота, и исключительное обаяние, и блестящий интеллект и даже магическая способность влюблять в себя мужчин.

В подарок от Потёмкина «прекрасная фанариотка» получила греческое селение Массандру, имения в Симеизе и Мисхоре, особняк вблизи Симферополя, дворец в Петербурге. Не был обижен и ее муж — за предоставление возможности «наслаждаться прекрасным цветком», он получил генеральский чин, место херсонского коменданта с окладом в 6 тысяч серебром и графский титул.

Из крепостной — в графини

В череде безумных поступков русских дворян во имя женщин сложно не вспомнить хрестоматийную историю любви графа Шереметева и крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой

Граф влюбился так, что совершал предосудительные в глазах общества поступки один за другим. Дал Прасковье вольную, выправил ей новые документы и «превратил» крестьянскую девку в польскую дворянку Параскеву Ковалевскую, обвенчался с бывшей крепостной, выбил у императора право передать дворянский титул рожденному сыну Дмитрию.

После скоропостижной кончины любимой Параши он выполнил ее волю — выделил щедрое пожертвование бедным невестам, ремесленникам, малоимущим семьям и достроил больницу-приют для нищих и калек близ Сухаревской башни.