10 известных секс-скандалов на борту самолета

Среди всех прелестей международных перелетов иногда встречаются проституция, домогательства, секс по обоюдному согласию и все такое прочее. В качестве примера перед вами самые знаменитые интим-скандалы, которые произошли на борту железных птиц.

Некоторые не боятся воплощать в жизнь самую популярную секс-фантазию. Более того, пилот и инженер Лоуренс Сперри даже основал клуб Mile High Club «Клуб 10 000». В него входят все, кто занимался этим на борту воздушного судна и поделился своей историей на специальном сайте.

И не забываем, что если для пассажиров секс в самолете — это интересное приключение, то экипаж и бортпроводники могут поплатиться за него своей работой.

Карельские вести

1. В 2013 году британский пилот домогался до жены одного из пассажиров рейса Лондон — Токио. Мужчина находился не при исполнении. После полученного от женщины отказа он не стал унывать и переключился на стюардесс. Остановить горячего парня удалось алкоголю, высокое содержание которого в крови пилота в самый важный момент «отключило» любвеобильного мужчину.

2. Через месяц после предыдущего инцидента в новом скандале оказались замешанными все те же работники Британских авиалиний. Случай похожий: пьяные авиаторы летели в качестве пассажиров и в полете распивали крепкие напитки, после чего они на глазах изумленной публики они начали целоваться и почти дошли до интимной связи.

3. В этом году японские СМИ стали говорить о распространении проституции среди стюардесс. В Японии недавно прошло заметное урезание зарплат бортпроводникам. Поэтому небесные ласточки стали развлекать за деньги своих пилотов. За час они получают около 500-1000 долларов. Пишут, что пилоты уже придумали систему специальных знаков, которые используются, чтобы сообщить стюардессе о своих желаниях. Каждая имеет свой номер и цену. Многие японские женщины просто мечтают о такой работе, ведь стюардессы очень даже неплохо зарабатывают!

4. А одна ирландская авиакомпания решила транслировать откровенные видео с участием стюардесс прямо на борту самолета. Пассажирам станет доступен просмотр эротических роликов с красивыми сотрудницами компании. Для рекламы своих услуг ирландский перевозчик использовал полуобнаженных девушек в форме бортпроводниц.

5. В июле этого года мировая пресса шокировала читателей новостью о скандально известной певице Леди Гага и ее откровенной фотосессии. Звезда разделась прямо во время полета и позировала фотографам в сетчатом наряде без нижнего белья.

6. В 2009 году на интернет сайтах и в гонконгских СМИ опубликовали интимные фото стюардессы и пилота местной авиакомпании. Их поймали за оральными ласками на борту ВС. Конечно, такой скандал закончился для обоих увольнением.

Карельские вести

7. Актер, сыгравший Лорда Волан-де-Морта в культовом « Гарри Поттере », в 2007 году тоже стал героем громкой «воздушной» истории. Тогда его застукали за сексом в туалете с бортпроводницей авиакомпании Qantas — 38-летней австралийкой.

8. Как бы забавно это не звучало, но домогательства испытывают на себе не только бортпроводницы, но и бортпроводники. Так, стюард рейса из Южной Африки в Великобританию получил пикантное предложение от 25-летней английской учительницы. Для того чтобы мужчина не сомневался в страстном желании и серьезности намерений молодой барышни, она схватила его за пах.

9. Еще одну скандальную историю о самой себе прессе рассказала супермодель и актриса Крисси Тейген. В одном из своих интервью девушка призналась, что однажды занималась сексом в самолете со своим супругом Джоном Леджендом . Они летели к родителям девушки из Таиланда и занялись этим, укрывшись одеялом, прямо на сидениях пассажирского салона.