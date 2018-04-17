Где спрятан самый необычный клад Москвы

Казалось бы, сокровища, спрятанные в сложное революционное время и бани, вещи не совместимые. Но только не в России! Как ни удивительно, но громкая история одного из кладов Москвы связана с пользовавшимися невероятной популярностью общественными Китайскими банями, после революции переименованными в Центральные бани Москвы.

Сандунов против Хлудова

Как известно самыми известными общественными банями Москвы считаются Сандуновские бани. В конце XIX века их быстро растущая слава не давала покоя крупному купцу и фабриканту Хлудову, который решил создать в городе еще более шикарные бани. В народе их окрестили Китайскими по названию проезда, в котором они располагались.

Уже в советские годы бани были переименованы в Центральные. Для удобства посетителей, не веря народной поговорке, что в «бане все равны» Хлудов к 1883 году выстроил два отделения бань: «дворянское» и «простонародное». На открытие новых бань съехалась вся богема города. Посмотреть было на что! Китайские бани поражали своих гостей шикарным убранством помещений, роскошной обстановкой и дорогой отделкой помещений.

Примечательно, что накануне начала строительства на вопрос архитектора, какими Хлудов хочет видеть свои бани, тот ответил — «Сказочными». Заказ был выполнен точно по данной рекомендации. В банях были русские и финские парные, а также «турецкая зала». Все помещения бань оказались выполнены из красного дерева, отделанные узорами из сусального золота. Как и планировал Хлудов, его бани по роскоши превзошли знаменитые Сандуны. В них парились князья, купцы первой гильдии и даже генерал-губернатор с семьей. Здесь же располагалась первая в стране механическая прачечная, а также банкетный зал, гостиница, доходные номера и парфюмерный магазин с французскими духами.

Тайна золотых шаек

Когда предприимчивый купец покинул этот свет, наследство более чем в десять миллионов рублей золотом перешло к его дочерям. Девушки на удивление оказались крайне предприимчивыми. Они не пустили папино состояние по ветру, существенно преумножив его. Китайские бани под руководством молодых барышень и их мужей также росли и развивались. Но, как назло, наступил революционный 1917 год.

Разумеется, владельцам Китайских бань было не по пути с советской властью и они решили эмигрировать во Францию. При этом, как и многие в России тех лет, дочери Хлудова надеялись, что скоро все вернется на круги своя. Дальнейшая история, относится к разряду городских легенд, но как показывает практика, часто подобные предания оказываются правдой. По легенде младшая дочь купца позвала наиболее верных служащих. После того как они поклялись на иконе Спасителя молчать, женщина поведала им семейную тайну.

Будто бы в 1914 году Хлудовы отлили три шайки из чистого золота по десять килограмм каждая и сорок шаек из серебра. Драгоценные банные принадлежности были сданы в банк. Но, учитывая ситуацию в стране, по просьбе дочери Хлудова, доверенные люди забрали золотые и серебряные шайки из банка и замуровали в одной из стен Китайских бань.

Везти их через границу дочери купца побоялись. В советские годы власти настойчиво искали данный клад, но безуспешно. Очевидно, сокровища до сих пор ждут своего нового хозяина.