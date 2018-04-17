Где Сталин взял деньги на индустриализацию СССР

Про годы сталинского правления говорят, что он принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Темпы индустриализации СССР действительно поражают воображение. Каким же образом это удалось? Не обошлась индустриализация и без денег Запада.

Прерванная программа

Индустриализация в СССР возникла не на пустом месте. Процесс превращения страны из аграрной в индустриальную был запущен еще в царской России, но оказался прерван Первой мировой и гражданской войнами. Новая экономическая политика (НЭП), провозглашенная в 1921 году, в короткие сроки задачу восстановления разрушенного народного хозяйства выполнила, вернув страну к экономическим показателям 1913 года. Но потенциал для дальнейшего развития экономики в условиях доминирования частного сектора был чрезвычайно низким. Требовались дополнительные ресурсы.

В декабре 1925 года на XIV съезде ВКП (б) был провозглашен курс на индустриализацию. Руководство СССР поставило ряд задач. В их числе: увеличить продуктивность народного хозяйства, ускорить темпы развития промышленности, повысить обороноспособность, перейти от закупок машин и оборудования к их производству.

Два пути

Перед советским руководством стояла дилемма: какой из двух путей индустриализации выбрать. Первый, поддержанный Н. Бухариным, делал акценты на развитии частного предпринимательства за счет привлечения иностранных займов. Предполагалось поддерживать высокие темпы индустриализации, но при этом ориентироваться на реальные возможности народного хозяйства. Второй путь, которому содействовал Л. Троцкий, предлагал выискивать внутренние ресурсы, перекачивая их из сельского хозяйства и легкой промышленности в тяжелую промышленность.

Темпы индустриализации рассчитывали сделать максимально форсированными. На все отводилось от 5 до 10 лет. При таком раскладе «оплатить» издержки бурного промышленного роста должно было крестьянство. Директивы, составленные в 1927 году к перовому пятилетнему плану, ориентировались на «бухаринский подход», однако уже в начале 1928 года Сталин их пересмотрел и дал добро на форсированную индустриализацию.

Чтобы догнать развитые страны Запада требовалось за 10 лет «пробежать расстояние в 50 — 100 лет». Этой задаче были подчинены первая (1928—1932) и вторая (1933— 1937) пятилетки.

Угроза войны

Необходимость индустриализации была обусловлена не только экономическими, но и внешнеполитическим интересами страны. После установления Советской власти к молодому государству многие относились с нескрываемой враждебностью. По мнению партийного руководства, существовала высокая вероятность новой войны с капиталистическими государствами.

Подготовка к возможной войне требовала основательного перевооружения армии: такое смещение акцентов в экономической политике выдвигало на первый план усиление мощностей тяжелой промышленности. Это во многом объясняет выбранный руководством страны интенсивной путь развития. Один их первых планов перевооружения был предложен М. Фрунзе еще в 1921 году. В проекте констатировалась неизбежность новой большой войны и неготовность к ней Красной Армии, а поэтому военачальником предполагалось развернуть в стране широкую сеть военных школ, организовать «в ударном порядке» массовое производство танков, броневиков, бронепоездов, артиллерии и аэропланов.

Энтузиасты

Используя пропаганду, партийное руководство достаточно быстро обеспечило мобилизацию населения для участия в индустриальных стройках. Недостатка в дешевой рабочей силе не было. На призыв советского правительства откликнулось много добровольцев, большей частью — молодежь. Комсомольцы, несмотря на лишения и тяжелые условия труда, с энтузиазмом брались за самые сложные проекты.

Значительную часть добровольцев составляли вчерашние сельские жители, которые спасаясь от голода, нищеты и произвола местных властей уезжали в города. Миллионы тружеников самоотверженно, зачастую в три смены, строили сотни заводов и электростанций, прокладывали тысячи километров железных дорог, открывали новые шахты.

В 30-е годы была воздвигнута целая серия гигантских сооружений: Днепрогэс, Уралмаш, ГАЗ, тракторные заводы в Волгограде, Харькове и Челябинске, металлургические заводы в Новокузнецке, Магнитогорске и Липецке, а в 1935 году открылась первая очередь Московского метрополитена протяженностью более 11 км. В том же 1935 году возникло «стахановское движение».

Одной из главных причин его появления стала практика привязывания оплаты к производительности. Шахтер Алексей Стаханов положил начало серии рекордов на производстве, выполнив за смену 14,5 нормы.

Западная помощь

Руководство СССР в процессе индустриализации все-таки не смогло полностью отвернуться от Запада. В частности, для финансирования различных проектов советское правительство использовало иностранную валюту. Иногда чтобы получить необходимую сумму приходилось прибегать к таким способам, как продажа картин из коллекции Эрмитажа . Из-за рубежа активно приглашались специалисты различного профиля. Некоторые компании, к примеру, Siemens-Schuckertwerke AG и General Electric привлекались к работам и поставкам современного оборудования. Нужно отметить, что большая часть техники производившейся в те годы на советских заводах представляла собой либо копии, либо модификации западных образцов.

Заметную роль в социалистической стройке сыграл американский архитектор Альберт Кан. Согласно договору фирма Кана становилась главным консультантом советского правительства по промышленному строительству. Пакет заказов на строительство более 500 промышленных предприятий был оценен в 2 млрд долларов (примерно 250 млрд долларов в современных ценах). В частности, по проекту Кана был сооружен Сталинградский тракторный завод.

Вернее, сначала он был построен в США, затем демонтирован и заново собран в СССР под наблюдением американских инженеров.

Результат

В конце 1930-х годов Сталин объявил о превращении СССР из аграрной в индустриальную страну. За 10 лет государство добилось поразительных результатов. В СССР появились новые отрасли промышленности — авиационная, тракторостроительная, автомобильная, станкостроительная и химическая. Рост промышленного производства за годы первых двух пятилеток составлял 18%, а по объему промышленной продукции СССР вышел на второе место, уступая лишь США.

В стране была ликвидирована открытая безработица. Однако, по мнению многих исследователей, такие успехи были достигнуты исключительно благодаря неимоверному перенапряжению сил населения. Индустриализация стоила жизни миллионам человек, большая часть из которых это жертвы коллективизации. Зачатую энтузиазма советских граждан не хватало — и тогда власти все чаще прибегали к принудительным мерам.

Уровень жизни большей части населения был чрезвычайно низким, а многие, особенно крестьяне, существовали на грани нищеты. В стране то и дело бастовали заводы и колхозы.

Однако на карту советским руководством было поставлено все. Во многом благодаря высоким темпам индустриализации окрепла обороноспособность страны, что сыграло одну из ключевых ролей в итоговой победе СССР над гитлеровской Германией.