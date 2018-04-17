Что стало причиной бойкота Олимпиады-80

20 января 1980 года американский президент Джимми Картер призвал к бойкоту Московской Олимпиады. Многие оценили это как сигнал к началу подготовки по её срыву. Вспомним историю исторического бойкота.

История вопроса

Американский призыв к бойкоту московских Олимпийских игр не стал чем-то принципиально новым в спортивном мире. Предыдущая Олимпиада-76 в канадском Монреале также была омрачена бойкотом, который объявили играм сразу 26 африканских стран — в знак протеста против нарушения изоляции режима апартеида, а непосредственным поводом стал матч по регби между сборными Новой Зеландии и ЮАР. Характерно, что именно Монреаль опередил в Москву во время ее первого выдвижения в столицы Олимпийских игр.

Москва против Лос-Анджелеса

Москва изначально была единственным городом-претендентом на проведение XXII-ых летних игр. Однако за несколько часов до окончания приема заявок, 31 марта 1974 года, в канцелярию МОК в Лозанне пришла телеграмма из США — копия заявки от Лос-Анджелеса. Сама заявка тем временем находилась в самолете, пересекающем Атлантику. Понятно, что у спонтанной подготовленной заявки от Соединенных штатов было очень мало шансов на выигрыш. Однако существование еще одного города-претендента могло иметь большое значение в дальнейшем: случись МОК экстренно обсуждать вопрос переноса места проведения Олимпиады — дублер был заявлен. Немецкая пресса опубликовала результат «закрытого» голосования МОК: 39:22 в пользу Москвы.

Сразу после голосования заветные розовые бумажки с «голосами» были уничтожены. На все просьбы озвучить реальный расклад — «Лос-Анджелес потратил на подготовку заявки 54 тысячи долларов, и американские налогоплательщики имеют право знать, как распределились голоса» — члены МОК неизменно отвечали отказом.

Вызов Картера

10 июня 1977 года во время встречи с редакторами крупнейших американских изданий тогдашний президент США Джимми Картер заявил: «Мне лично хотелось бы в агрессивной форме бросить вызов Советскому Союзу и другим странам, разумеется, мирным путем, чтобы приобрести влияние во всех странах мира, которые по нашему мнению, имеют для нас сегодня решающее значение или могут приобрести такое значение через 15— 20 лет». Многие расценили эти слова Картера как сигнал к началу серьезной подготовки по срыву московской Олимпиады.

Уругвай-79

Весной 1979 года кремлевское руководство оказалось в сложной ситуации. Местом проведения очередной сессии МОК, на которой Москва дожна была отчитаться об итогах подготовки к Олимпиаде, странным образом стало Монтевидео, столица Уругвая, с которой у СССР были трудные отношения. Дело в в том, что в 70-х к власти в Уругвае пришла военная диктатура, которая запретила деятельность любых марксистских партий и кружков. Советская делегация все же приехала в Уругвай и отчиталась перед Международным олимпийским комитетом. Скандала не получилось. Трудно сказать, чем могла обернуться неявка представителей Москвы на сессию МОК.

Бойкот

27 декабря 1979 года спецназ КГБ и ГРУ штурмом взял дворец главы Афганистана Хафизуллы Амина. На следующий день в Кабул начали прибывать первые советские военные подразделения. 1 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли вопрос об «обвинительном заключении» в отношении СССР. 3 января генеральный секретарь НОК США Дональд Миллер заявил:

«Олимпийские игры — не игрушка в противостоянии Запада и Востока», таким образом можно заключить, что кулуарные консультации о возможности бойкота шли полным ходом. 4 января президент США Джимми Картер выступил с инициативой бойкота московской Олимпиады. Американцев поддержали Великобритания и Канада. Однако окончательное решение не было принято: вопрос все еще находился в плоскости публичной демагогии.

Между тем, 13 февраля открывалась зимняя Олимпиада-80 в американском Лейк-Плэсиде. На фоне громких заявлений западных политиков и вероятной возможности бойкота московских игр, в Кремле все-таки приняли решение об отправке советских спортсменов на зимние игры. Возможно, власти СССР надеялись, что Запад все же оценит добрый жест и отправит своих спортсменов на летние игры. А, возможно, слишком верили в силу «красной машины», которая должна была перемолоть американцев на их территории.

Однако именно в Лейк-Плэсиде случилась самая громкая сенсация за все время проведения Зимних игр, которую назовут "Чудом на льду": американская сборная по хоккею, собранная из игроков студенческих команд, обыграла супер-сборную СССР и завоевала олимпийское золото.

Красный лорд

В феврале 1980-го Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов осудила ввод советских войск в Афганистан. Парламенты ведущих западных стран поддержали инициативу бойкота. Само проведение летней Олимпиады в СССР оказалось под большим вопросом. На повестке Международного олимпийского комитета был поднят соответствующий вопрос. Однако члены МОК еще раз проголосовали за то, чтобы провести Игры-80 в Москве. В кулуарах президент МОК лорд Килланин сообщил руководителю спортивного ведомства СССР Сергею Павлову : «Если бы МОК состоял из министров, вы бы игры потеряли». За последовательное отстаивание принципов олимпизма и невмешательства спорта в политику, а также поддержку советской заявки, президент МОК Килланин получил в западной прессе прозвище «Красный лорд».

Спортсмены против бойкота

12 апреля 1980 года в штаб-квартире НОК США в Колорадо-Спрингс было принято окончательное решение о неучастии американской команды в Олимпиаде-80. Руководители олимпийцев подчинились требованиям политиков. Однако далеко не все западные спортсмены и руководители олимпийских комитетов согласились с бойкотом.

В частности, Британская олимпийская ассоциация, которую возглавлял Денис Фоллоуз, несмотря на давление кабинета министров и лично Маргарет Тэтчер , решила участвовать в играх. Некоторые западные спортсмены, организованно и по одиночке, прибыли в столицу Советского государства и выступили на соревнованиях под олимпийским флагом. Так, соревнования по дзюдо (до 70 кг) выиграл итальянец Эцио Гамба. Ради участия в Олимпиаде он даже дезертировал из военной части.

Сегодня Гамба успешно тренирует сборную России. Уже во время праздника закрытия игр в Москве, который состоялся 3 августа, советская сторона дважды нарушила заведенный церемониал: не была проведена передача флага организаторам следующей Олимпиады и не исполнен гимн США — страны, принимающей следующую Олимпиаду. Так был положен почин бойкота летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.