Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти

Многие считают, что современное общество крайне распутное и помешанное на сексе. Однако в прошлом существовали довольно странные и нескромные сексуальные традиции, которые сегодня способны шокировать.

Жена напрокат

У доисламских арабов члены семей низших рангов добровольно отдавали собственных жен в аренду более состоятельным и уважаемым мужчинам. Делалось это для того, чтобы наследники бедняков могли иметь более благородный статус. В частности, рожденные в таком «союзе» дети считались отцовскими, не имея отношения к непосредственному мужу женщины. Происходил процесс достаточно просто: как только состоятельному гражданину западала в душу какая-то дама, ее муж без сожалений «делился», и в доме «любовника» она оставалась пока не родит.

Роли

В Древней Греции и Риме гомосексуализм являлся вполне допустимой практикой, однако в таких парах сразу определялся «верхний», которым обычно становился более мужественный партнер. «Пассивная» сторона на себя принимала женскую роль, а в обществе к ним относились с неким пренебрежением.

Скотоложство

Первые упоминания о такой практике ученые выявили на каменных палочках возрастом 25 тысяч лет. Историки считают, что состоятельные дамы Рима для интимных утех использовали змей, а мужчины склоняли к интиму животных в стенах Колизея.

Anews

Существовала зоофилия и в Древней Греции, но там она практиковалась не ради удовольствия, а по религиозным соображениям.

Фелляция

Под этим термином, фактически, подразумевается минет, который в Древнем Египте являлся настоящим культом. Причиной этому послужила легенда об Осирисе и воскресившей его богине Исиде. Чтобы продемонстрировать свои успехи в оральном сексе, египтяне даже красили губы в красный, а вот в Древнем Риме фелляцию не слишком почитали, но, тем не менее, получали такую услугу от рабов.

Майя

Представители высших каст майя полагали, что должны обеспечить удовлетворенность сыновей в интимном плане, поэтому родители находили отпрыскам миловидных юношей среди бедняков. До вступления в брак именно последние выступали в качестве их сексуальных партнеров. Такие связи между парнями были нормой, а вот за изнасилование жестоко карали даже членов высших каст.

Случайные связи

Геродот упоминал, что до вступления в брак молодым ассирийкам необходимо было отправиться в храм Афродиты и заняться там сексом с по меньшей мере несколькими незнакомцами. Якобы только таким образом можно было получить милость со стороны богини.

Интимные игрушки

Согласно заявлениям археологов, возраст древнейшего в мире дилдо, созданного из глины, составляет порядка 26 тысяч лет. Интимными игрушками пользовалась Клеопатра, а греческие дамы даже инициировали забастовку, когда возникли проблемы с импортом качественных фаллоимитаторов из кожи.