Что носили русские крестьяне вместо брюк

Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.

Сорочица

Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.

У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.

Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.

Кожух

Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.

В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.

Корзно

Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно — длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна — его пошив стоил гривну.

Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой — длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».

Мятль

Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль — еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.

Вотола

Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) — кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон.

В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день — самое то.

Порты

Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий — гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке.

Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов — все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке — калите.

Шапка

Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой.

Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.