Как Сталин украл 700 тонн испанского золота

Революция дело не только хлопотное, но и накладное. Для ее организации требуются большие деньги. Когда легально их взять негде можно, например, ограбить банк. Как известно, за подобные операции у большевиков отвечал И. В. Сталин. Говорят, не изменил он своей привычке и после революции.

Испанское золото

По устоявшейся легенде перед каждым ограблением И. В. Сталин писал заявление с просьбой исключить его из партии большевиков. В случае успешного завершения криминального мероприятия, он тут же просил снова принять его обратно в партию. Делалось это для того, чтобы в случае ареста не бросать тень на товарищей по борьбе. Т Когда же свершилась революция и отгрохотала канонада Гражданской войны, а стране вновь потребовалось золото, И. В. Сталин не побрезговал применить старые методы. Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя мероприятия. Наиболее знаменитой стала операция по изъятию золота Испании. В Россию тайно была ввезена партия драгоценного металла на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)!

Произошло это событие благодаря разразившейся в Испании гражданской войне. 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин согласился.

Золото взять: расписок не давать

Вскоре 20 тяжелых грузовиков прибыли к секретному хранилищу вблизи Картахены. Солдаты бойко погрузили ящики с золотом, после чего драгоценный караван двинулся в путь. Переправка золота на территорию СССР прошла спокойно, в штатном режиме. Документы с испанцами решили оформить задним числом. Представителю советской разведки Орлову, как и капитанам советских судов, перевозивших золото в Советский Союз (в порт Одессы), было строжайше запрещено давать испанцам какие-либо расписки о получении груза. Распоряжение исходило лично от Иосифа Виссарионовича.

При этом необходимо было соблюсти строжайшую секретность, поскольку ценный груз могли отбить корабли других заинтересованных государств: итальянцы или немцы. Поэтому ни солдаты, грузившие ящики из хранилища, ни капитаны кораблей не знали, с чем они имеют дело. Сотрудник советской разведки, руководивший операцией, насчитал 10 000 ящиков. В каждом из них находились 72 кг золота. Всего набралось 700 тонн драгоценного металла. На советские суда золото перевозили три ночи подряд. Инкогнито караванов раскрыто не было.

Расписка? Расписку потом…

Когда последний ящик оказался в трюме советского корабля, чиновник испанского казначейства робко попросил у Орлова расписку. Но советский представитель лишь вкрадчиво посмотрел испанцу в глаза и честно ответил, что не уполномочен подписывать какие-либо бумаги. Увидев круглые глаза чиновника, он поспешил добавить, что переживать не стоит, так как все бумаги будут позднее оформлены в Москве, когда золото окажется в Гохране. Служащий испанского казначейства ему не поверил. Однако везти золото обратно в хранилище было опасно, его могли отбить войска Франко.

Тогда испанец принял роковое для себя решение. Он заявил, что лично будет сопровождать золото в СССР. С собой он взял трех человек. Таким образом, на каждом из четырех кораблей оказалось по одному представителю республиканских властей. Когда ценный груз прибыл в Москву, правительству Испании сообщили, что все прошло благополучно. Вот только четверо сопровождавших золото испанцев куда-то пропали. Навсегда.

Разумеется, никаких расписок испанское правительство не получило. Самое интересное, что судьба этого золота с тех пор покрыта завесой тайны. Но в Испанию оно так и не вернулось…