Ещё
Как за несколько дней целый город сошел с ума
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как за несколько дней целый город сошел с ума 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
В 1951 году в компактном городке Пон-Сент-Эспри, размещенном на юге Франции, насчитывалось всего 4,5 тысячи человек, которые вели размеренную жизнь. С побережья можно было получить завораживающий вид на реку, а все местные граждане были знакомы друг с другом. Однако неожиданно это место стало в центре необъяснимых событий, которые принесли жертвы среди населения, а вокруг причин произошедшего строят догадки.
Французы винят в случившемся «проклятый хлеб», который якобы вызвал головные боли, тошноту, головокружение, тяжелое отравление, лихорадку и симптомы серьезных психических расстройств. Проблемы в городе начались 16 августа указанного года, когда первые из пациентов стали страдать от внезапных приступов безумия. Трех врачей местной клиники атаковали люди, которым казалось, что их тела горят, на них нападают чудовища и змеи. Один из пострадавших с криками «Я самолет!» выпрыгнул из окна и переломал себе ноги, но это не помешало ему пройти еще 50 метров.
Многих пациентов удалось госпитализировать в психиатрическую клинику, где они страдали от иллюзий и агонии. Доктора были уверены, что винить в сложившейся ситуации следовало пищевое отравление, но продолжительное время не могли обнаружить источник яда. В первые дни скончались пятеро человек, а некоторое время спустя умерли еще двое пострадавших. Всего за пять дней от массового безумия и страшных симптомов отравления страдали сотни граждан, а шестерых пришлось госпитализировать, среди них — трое детей. Своего пика болезнь достигла в ночь с 25 на 26 августа, которую прозвали «ночью апокалипсиса», когда 23 человека с жуткими видениями были доставлены в больницу. Многие из них в итоге провели в психиатрической клинике несколько месяцев.
Многие захотели узнать имя ответственного за жуткие вещи, отмечавшиеся в Пон-Сент-Эспри, поэтому граждане стали выдвигать обвинения в адрес воды из фонтанов, местного булочника, а также Сталина, церкви и прочих лиц. Изначально люди обвинили пекаря, который якобы для своего хлеба использовал муку, зараженную спорыньей. Спустя время в массовом бедствии подозревалась ртуть.
Журналист Альбарелли Джуниор в 2011 организовал собственное расследование, и, согласно его итогам, вся вина может лежать на ЦРУ, которое таким образом организовывало тайные опыты над людьми. Представитель СМИ решил изучить странную смерть биохимика Фрэнка Олсона, предположительно работавшего над токсическим оружем, основным компонентом которого являлось ЛСД. Упомянутый мужчина ушел из жизни вследствие падения с высоты спустя 13 лет после инцидента во французском городке. Его коллеги рассказывали о неоднозначных экспериментах, которые проходили на просторах Франции в 1950-х. На данный момент жители вышеуказанного города не прекращают требовать раскрытия причин возникновения неизвестной болезни, унесшей жизни невинных.
Anews: последние новости
Странные сексуальные традиции прошлого, способные потрясти Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу Житель Казани месяц пил, чтобы доказать вред алкоголя
Комментарии21
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти140
Доступен ли веганам оральный секс44
В Мексике нашли монету «из будущего»108
Предсказания монаха Авеля для России16
Безумие в метро: фото7
Видео
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
01:04
Монах 30 метров тащил машину стальными гениталиями
Безумный мир Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение