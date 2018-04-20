Как за несколько дней целый город сошел с ума

В 1951 году в компактном городке Пон-Сент-Эспри, размещенном на юге Франции, насчитывалось всего 4,5 тысячи человек, которые вели размеренную жизнь. С побережья можно было получить завораживающий вид на реку, а все местные граждане были знакомы друг с другом. Однако неожиданно это место стало в центре необъяснимых событий, которые принесли жертвы среди населения, а вокруг причин произошедшего строят догадки.

Французы винят в случившемся «проклятый хлеб», который якобы вызвал головные боли, тошноту, головокружение, тяжелое отравление, лихорадку и симптомы серьезных психических расстройств. Проблемы в городе начались 16 августа указанного года, когда первые из пациентов стали страдать от внезапных приступов безумия. Трех врачей местной клиники атаковали люди, которым казалось, что их тела горят, на них нападают чудовища и змеи. Один из пострадавших с криками «Я самолет!» выпрыгнул из окна и переломал себе ноги, но это не помешало ему пройти еще 50 метров.

Многих пациентов удалось госпитализировать в психиатрическую клинику, где они страдали от иллюзий и агонии. Доктора были уверены, что винить в сложившейся ситуации следовало пищевое отравление, но продолжительное время не могли обнаружить источник яда. В первые дни скончались пятеро человек, а некоторое время спустя умерли еще двое пострадавших. Всего за пять дней от массового безумия и страшных симптомов отравления страдали сотни граждан, а шестерых пришлось госпитализировать, среди них — трое детей. Своего пика болезнь достигла в ночь с 25 на 26 августа, которую прозвали «ночью апокалипсиса», когда 23 человека с жуткими видениями были доставлены в больницу. Многие из них в итоге провели в психиатрической клинике несколько месяцев.

Многие захотели узнать имя ответственного за жуткие вещи, отмечавшиеся в Пон-Сент-Эспри, поэтому граждане стали выдвигать обвинения в адрес воды из фонтанов, местного булочника, а также Сталина, церкви и прочих лиц. Изначально люди обвинили пекаря, который якобы для своего хлеба использовал муку, зараженную спорыньей. Спустя время в массовом бедствии подозревалась ртуть.