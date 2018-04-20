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Кому давали фамилии на «чук»
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Кому давали фамилии на «чук» 

Кириллица 3 часа назад
Фото: Кириллица
Фамилии, оканчивающиеся на «–чук (-юк)», имеют украинское происхождение. Они образовались много веков назад путем прибавления суффикса –чук к основному имени (прозвищу или профессии человека).
Фамилии украинцев и представителей других национальностей зачастую образовывались от рода деятельности людей, их места жительства, каких-то особых черт характера или внешности.
Так в Украине появились Чумаки (изначально чумаками называли людей, ездивших в Крым за солью), Спиваки (певцы), Коломойцы (жители Коломыи), Ковали (кузнецы), Палии (артиллеристы, поджигавшие запал орудий на Запорожской Сечи) и т. д. Суффикс —чук прибавлялся к фамилиям, когда речь шла о сыновьях или учениках этих людей.

Младшие или подчиненные

Обычно такое словообразование отображало родственные связи. Сын Палия — Палийчук, Коваля — Ковальчук. Бондарчук был никем иным как сыном бондаря, изготовителя бочек. Сына Саввы украинцы называли «Савчуком», потомка мужчины, проживающего в Полесье, — «Полищуком».
Есть версия, согласно которой украинцы позаимствовали суффикс «–чук» из тюркских языков. В силу территориальной близости запорожские казаки довольно плотно общались с турками и крымскими татарами. В языках этих народов есть суффикс «–чук», который буквально обозначает кого-то маленького.
Использовав эту заимствованную часть слова, украинцы стали звать сыновей означенных людей «Бондарчуками», «Ковальчуками», «Савчуками» и т. д. Иногда она применялась и по отношению к ученикам. Ковальчуком мог быть и ученик кузнеца, а не только его сын. В целом, такие фамилии получали младшие члены семьи или молодые, неопытные работники, находившиеся в подчиненном положении по отношении к мастеру.
Интересно, что фамилии на «–чук» распространены и в других восточно— и западнославянских странах. В Польше, например, такие фамилии гордо носят около 400 тысяч человек. Здесь также сказалась территориальная близость стран.
Соседние народы обычно заимствуют слова друг у друга или же просто заключают межнациональные браки, вследствие чего фамилии «кочуют» из страны в страну.
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