Труд вдохновляет: история субботников

Россияне вышли на большой субботник. Благоустраивать дворы, парки и скверы в свой выходной будут жители практически всех регионов. Традиция бесплатно помогать родине появилась в советские времена. Об истории движения — корреспондент «МИР 24» Глеб Стерхов.

Вот уже без малого век значение слова «субботник» не нужно объяснять миллионам жителей постсоветского пространства. А родилось слово в Москве. Холод, голод, сыпной тиф, Московско-Казанская железная дорога. Никто тогда и не предполагал, что движение, которое только что родилось, переживет советскую власть.

«Начало 19-го года — это время ожесточенной гражданской войны. В этот период, когда Ленин обратился с призывом улучшить деятельность железных дорог и снабжение фронта, шло наступление Колчака. Бои на восточном фронте приобретали тяжелый характер, поэтому нужно было помочь сражающейся Красной армии», — говорит профессор исторического факультета МПГУ Дмитрий Чураков.

В ночь на субботу 12 апреля 1919 года 15 рабочих решили сверхурочно ремонтировать паровозы.

«Они собрались ночью голодные, холодные, пили кипяток и отремонтировали три паровоза, которые вышли под парами и повели составы красногвардейцев на фронт», — отметил герой социалистического труда, почетный железнодорожник, почетный ветеран московской железной дороги, почетный ветеран РЖД Юрий Чумаченко.

Через месяц в субботу же их было уже 205 человек. Вождю революции идея очень понравилась. Он и сам поучаствовал в субботнике 1 мая 1920 года. Известное фото «Ленин и бревно», а потом плакаты, агитки и анекдоты на эту тему — оттуда. Изображение Ленина с бревном было знакомо каждому школьнику. Со временем оно стало иллюстрацией к анекдоту о сотнях помощниках вождя мирового пролетариата. Доподлинно известно, что таких бревен на территории Кремля было много. В октябре 1917 года юнкера использовали их для создания баррикад. Ленин провел на субботнике несколько часов и покинул его по уважительной причине — для участия в церемонии закладки памятника Карлу Марксу

Годы спустя, когда жить стало полегче, а разрухи поменьше, субботник сделали обязательным приложением и к государственному празднику труда — Первомаю. После демонстраций граждане бесплатно занимались общественно-полезным трудом.

«На субботники приходили добровольно, загнать туда было практически невозможно, поэтому люди, действительно, выходили сами. Мои соседи тоже выходили, у нас вокруг домов все было засажено цветами», — вспоминает журналист Валерий Ширяев.

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Польза для страны и экономия для ее бюджета была налицо. Например, к Летним Олимпийским играм 1980 года именно субботники помогли вовремя достроить и сдать олимпийские объекты. Трудились сотни тысяч человек. Потом такие уикенды сделали повсеместными. В армии и на стройках, в поликлиниках и школах, и даже в детских садах. И ни о какой эксплуатации детского труда никто и не заикался. Свежий воздух, общение и польза для общества. И конечно, пионер — всем ребятам пример.

«Это была своя тусовка. Все раскрасневшиеся бегали по улицам, веселились и какой-то металлолом собирали. Это был лишний повод пообщаться», — говорит певец, композитор, член Союза композиторов России Игорь Демарин

К концу советской эпохи слово «субботник» уже не вызывало душевный подъем и тем более альтруистический трепет. А в эпоху перестройки и вовсе сошло на нет. Но саму традицию, как достойное наследие ушедшей эпохи, очень многие все еще вспоминают добрым словом.

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