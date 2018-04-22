Открыт неизвестный ранее вид вымерших китов

В Новой Зеландии нашли череп и кости морского животного возрастом более 27,5 миллионов лет. Древнее млекопитающее оказалось представителем неизвестного ранее подвида усатых китов, у которых не было зубов.

Предположительно, у усатых китов долгое время были зубы, хотя млекопитающие и модифицировали свое тело, когда около 50 миллионов лет назад перешли к полуводному образу жизни.

К настоящему времени самым древним известным предком этих китообразных считался Mystacodon selenensis, его останки возрастом 36 миллионов лет были найдены в 2017 году в Перу. У той особи еще были зубы. Однако у черепа, найденного в Новой Зеландии, зубов уже не обнаружено.

Новый вид получил название Toipahautea waitaki, что переводится с языка маори, как "усатый кит из округа Вайтаки", местности, где были найдены древние останки.