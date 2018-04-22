Ещё
Открыт неизвестный ранее вид вымерших китов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыт неизвестный ранее вид вымерших китов 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Новой Зеландии нашли череп и кости морского животного возрастом более 27,5 миллионов лет. Древнее млекопитающее оказалось представителем неизвестного ранее подвида усатых китов, у которых не было зубов.
Предположительно, у усатых китов долгое время были зубы, хотя млекопитающие и модифицировали свое тело, когда около 50 миллионов лет назад перешли к полуводному образу жизни.
К настоящему времени самым древним известным предком этих китообразных считался Mystacodon selenensis, его останки возрастом 36 миллионов лет были найдены в 2017 году в Перу. У той особи еще были зубы. Однако у черепа, найденного в Новой Зеландии, зубов уже не обнаружено.
Новый вид получил название Toipahautea waitaki, что переводится с языка маори, как "усатый кит из округа Вайтаки", местности, где были найдены древние останки.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Впечатляющие фотографии появления человека на свет66
Кому давали фамилии на «чук»51
«Больше — это больше, а меньше — это скучно»
Что делали русские дворяне в приступах страсти5
В Мексике нашли монету «из будущего»110
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение